Rapçi Eminem, ABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan aday adayı Ramaswamy’den şarkılarını kullanmamasını istedi

Kaynak, GETTY IMAGES Fotoğraf altı yazısı, Vivek Ramaswamy, 12 Ağustos'taki bir etkinliğinde Eminem'in "Lose Yourself" şarkısını söyledi

bir saat önce

ABD’de Rap müzik yıldızı Eminem, Cumhuriyetçilerin Başkan aday adayı Vivek Ramaswamy’den şarkısını seçim çalışmalarında kullanmamasını istedi.

Teknoloji girişimcisi Ramaswamy, Iowa eyaletinde yaptığı bir konuşmada doğaçlama olarak Eminem’in “Lose Yourself” şarkısını seslendirdi.

Bunun ardındansa Eminem’in telif haklarını yöneten BMI isimli kuruluş, 23 Ağustos’ta Ramaswamy’e konuyla ilgili bir mektup gönderdi.

Başkan aday adayının bir sözcüsü ise Ramaswamy’nin Eminem’in talebine uyacağını söyledi.

Mektupta, “Ramaswamy’nin şarkılarının bir kez daha seçim kampanyasında kullanması durumunda telif haklarının ciddi bir şekilde ihlal edilmiş olacağı” yönünde ifadeler yer alıyor.

Ramaswamy, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olabilmek için Donald Trump ile yarışıyor.

Siyasete yeni giren 38 yaşındaki isim, Cumhuriyetçi aday adayları arasında geçen hafta yapılan münazarada güçlü bir performans sergilemesinin ardından kamuoyunda yükselen bir yıldız olarak görülüyor.

Ramaswamy, eski Başkan Trump’ın “Öncelikle Amerika” sloganını geliştirmeye odaklandı.

Eminem tarafından Ramaswamy’e gönderilen mektup Amerikan siyasetinde bir şarkıcının bir politikacıya gönderdiği ilk mektup değil.

Trump da Rolling Stones, Queen, Adele ve Pharrell Williams da dahil olmak üzere birçok ünlü grup ve sanatçıdan mektuplar almıştı. Bu mektuplarda Trump’ın söz konusu grupların şarkılarını kullanamayacağı ifade edilmişti.