BM'den dünya çapında su uyarısı: Kaynaklar 'vampirce' tüketiliyor

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Yazan, Marita Moloney

Unvan, BBC News

22 Mart 2023, 15:39 +03 Güncelleme bir saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), aşırı kullanım ve iklim krizi sebebiyle yaşanacak bir su krizinin an meselesi olduğu ve yakın zamanda su kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyardı.

Bugün New York'ta başlayıp üç gün sürecek olan, 1977'den beri yapılacak ilk büyük BM su zirvesine binlerce delege katılıyor.

Zirveden hemen önce ortaya konan raporda dünyanın "vampirce aşırı su tükettiği ve aşırı geliştiği, kör bir şekilde tehlikeli bir yolda ilerlendiği" ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres suyun "sürdürülebilir şekilde kullanılmaması, kirlilik ve kontrol edilemeyen küresel ısınma" nedeniyle tükendiğini söyledi.

BM tarafından yayımlanan rapor, küresel ısınma mevsimsel kıtlıkları artırırken aşırı kullanım ve kirlilik sebebiyle "kıtlığın salgına dönüştüğü" konusunda uyarıyor.

Raporun editörlerinden Richard Connor küresel nüfusun yüzde 10'unun "yüksek ya da kritik su seviyesindeki yerlerde yaşadığını" söylüyor.

Connor BBC'ye yaptığı açıklamada, "Raporumuzda 3,5 milyar insanın yılda en az bir ay su stresi koşullarında yaşadığını söylüyoruz" dedi.

Pazartesi yayımlanan en son BM iklim raporuna göre, dünya nüfusunun yarıya yakını yılın en azından bir döneminde su kıtlığı yaşıyor.

Connor yaptığı basın açıklamasında küresel su arzına gelindiğinde "belirsizliklerin arttığını" söyledi:

"Eğer bu konuda adımlar atılmazsa kesinlikle bir küresel kriz olacak."

BM Genel Sekreter Yardımcısı Usha Rao Monari BBC'ye yaptığı açıklamada, kaynakların gelecekte daha dikkatli yönetilmesi gerekeceğini belirtti:

"Son birkaç on yılda yönettiğimizden daha etkili bir şekilde yönetirsek gezegende yeterince su var.

"Bence yeni yönetişim modelleri, yeni finans modelleri, su kullanımı ve suyun yeniden kullanımı için her zamankinden daha yeni modeller bulmamız gerekecek.

"Su sektörünün ve su kullanımının nasıl yönetileceği konusunda teknoloji ve inovasyonun çok büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum."

Tacikistan ve Hollanda hükümetlerinin birlikte ev sahipliği yaptığı su zirvesine, 100 bakan, devlet ve hükümet başkanlarının da dahil olduğu 6 bin 500 katılımcı bekleniyor.

Nasıl katkıda bulunabilirsiniz?

BM, zirve vesilesiyle su krizine karşı bireysel olarak alınabilecek önlemleri de ortaya koydu.

İşte önerilen bazı basit eylemler:

Daha kısa duş alın ve evinizdeki su israfını azaltın:

Evsel atık suyun yüzde 44'ünün güvenli bir şekilde arıtılmadığı düşünüldüğünde, daha kısa duşlar almak bu değerli kaynağı korumak için harika bir yoldur.

Yerel nehirlerin, göllerin veya sulak alanların temizlenmesine katılın:

Bir ağaç dikin. Bu eylemler su ekosistemlerini kirlilikten korumaya, sel riskini azaltmaya ve suyu verimli bir şekilde depolamaya yardımcı olabilir.

Tuvaletler, sanitasyon ve mensturasyon arasındaki kritik bağlantı konusunda farkındalık yaratın: