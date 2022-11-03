İngiltere'de son 70 yılda en çok dinlenen şarkılar açıklandı
Mark Savage, BBC Müzik Muhabiri
Gene Kelly'nin Singin' In The Rain ve rapçi The Notorious B.I.G.'in Juicy şarkısının ortak bir noktası var mı? Biri etrafa bulaşıcı bir hayat sevinci yayarken diğerinde keyif için uyuşturucu kullanım referansları var. Ancak ikisi de piyasaya sürüldükleri yılın en çok dinlenen şarkıları.
Official Charts Company (OCC), 1952'den beri İngiltere'de her yıl en çok dinleme kayıtlarını resmi olarak bir araya topluyor.
İngiltere'nin 70 yıllık dinlenme sonuçları, önümüzdeki hafta BBC Radio 1 ve Radio 2'da yayınlanacak.
Elvis'ten the Beatles'a, Adele'den Harry Styles'a kadar pek çok sanatçının bulunduğu listelerde, çıktığı dönem gözden kaçırılmış ancak zamanla klasikleşmiş ve listelerin üstlerine çıkmış parçalar da var.
San Francisco'lu rock grubu Journey'nin Don't Stop Believin' parçası 1982 yılında listenin 62'inci sırasındaydı. Ancak The Sopranos ve Glee gibi TV programları sayesinde bir rock standardı haline geldi.
Şimdi o senenin en çok dinlenen şarkısı olarak 1982'de İngiltere'de en çok satan Come On Eileen'ın ve Survivor'ın Eye Of The Tiger'ının önüne geçti.
Ray Charles'ın I Got A Woman şarkısı da, Kanye West'in 2005'in hiti Gold Digger'a eklenmesiyle, benzer bir şekilde hayata döndü. Şimdilerde 1954'ün en çok dinlenen şarkısı.
Öte yandan, döneminin en çok etki yaratan şarkılarından bazıları OCC listelerinde bulunmuyor.
Örneğin Bryan Adams'ın Everything I Do parçası 1991 yılında tam 16 hafta liste başında kalarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak Nirvana'nın Smells Like Teen Spirit şarkısı, dinleyiciler arasında şu an daha popüler. O nedenle Adams'ın parçası 91 listesinin en üstünde değil artık.
2013'ün en çok satan hiti Robin Thicke'nin Blurred Lines şarkısı da Vance Joy'un Riptide'i tarafından kenara itildi.
Diğer sonuçlar biraz daha tahmin edilebilir. The Killers'ın Mr Brightside'ı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 338 hafta İngiltere tekli listelerinde kalmayı başardı ve 2003'ün en çok dinlenen şarkısı oldu.
Yine dinleme rekorları kıran Ed Sheeran, 2014'te Thinking Out Loud, 2017'de Shape Of You ve 2021'de Bad Habits şarkılarıyla listelerde ilk sıralarda yerini aldı.
Noel şarkılarıysa hesaplamaların dışında bırakıldı.
Tüm listeler on yıllık periyotlar halinde BBC radyolarında 11 ve 12 Kasım'da yayınlanacak. Tony Blackburn, Johnnie Walker, Fearne Cotton ve Jack Saunders gibi isimler de misafir sunucu olarak programlara katılacak.
BBC Radyosu'nun editörlerinden Robert Gallacher, geçmişte üretilen klasik şarkıların bugünkü müzik dinleyicisi tarafından ne kadar dinlendiğini ve değerlendirmeye alındığını görmenin harika olacağını söylüyor.
İşte 1950'lerden bu yana en çok dinlenen şarkılar:
1950'ler
1952 - Singin' In The Rain - Gene Kelly
1953 - That's Amore - Dean Martin
1954 - I've Got A Woman - Ray Charles
1955 - Tutti Frutti - Little Richard
1956 - I Walk The Line - Johnny Cash
1957 - Jailhouse Rock - Elvis Presley
1958 - Johnny B. Goode - Chuck Berry
1959 - Put Your Head On My Shoulder - Paul Anka
1960'lar
1960 - At Last - Etta James
1961 - Stand By Me by Ben E King
1962 - Cry To Me - Solomon Burke
1963 - Be My Baby - Ronettes
1964 - My Girl - The Temptations
1965 - I Can't Help Myself - Four Tops
1966 - Paint It Black - Rolling Stones
1967 - Ain't No Mountain High Enough - Marvin Gaye & Tammi Terrell
1968 - (Sittin' On The) Dock Of The Bay - Otis Redding
1969 - Here Comes The Sun - Beatles
1970'ler
1970 - Your Song - Elton John
1971 - Take Me Home Country Roads - John Denver
1972 - Tiny Dancer - Elton John
1973 - Jolene - Dolly Parton
1974 - Sweet Home Alabama - Lynyrd Skynyrd
1975 - Bohemian Rhapsody - Queen
1976 - Go Your Own Way - Fleetwood Mac
1977 - Dreams - Fleetwood Mac
1978 - September - Earth Wind & Fire
1979 - Don't Stop Me Now - Queen
1980'ler
1980 - Another One Bites The Dust - Queen
1981 - Don't Stop Believin' - Journey
1982 - Africa - Toto
1983 - Sweet Dreams (Are Made Of This) - Eurythmics
1984 - Wake Me Up Before You Go Go - Wham
1985 - Summer Of '69 - Bryan Adams
1986 - Livin' On A Prayer - Bon Jovi
1987 - I Wanna Dance With Somebody - Whitney Houston
1988 - Everywhere - Fleetwood Mac
1989 - We Didn't Start The Fire - Billy Joel
1990'lar
1990 - Thunderstruck - AC/DC
1991 - Smells Like Teen Spirit - Nirvana
1992 - Creep - Radiohead
1993 - What Is Love? - Haddaway
1994 - Juicy - The Notorious B.I.G
1995 - Wonderwall - Oasis
1996 - No Diggity - Blackstreet Ft. Dr Dre
1997 - Bitter Sweet Symphony - The Verve
1998 - Iris - Goo Goo Dolls
1999 - No Scrubs - TLC
2000'ler
2000 - Dancing In The Moonlight - Toploader
2001 - How You Remind Me - Nickelback
2002 - Lose Yourself - Eminem
2003 - Mr Brightside - The Killers
2004 - Let Me Love You - Mario
2005 - I Bet You Look Good On The Dancefloor - Arctic Monkeys
2006 - Naïve - The Kooks
2007 - Fluorescent Adolescent - Arctic Monkeys
2008 - I'm Yours - Jason Mraz
2009 - Party In The USA - Miley Cyrus
2010'lar
2010 - Love The Way You Lie - Eminem Ft. Rihanna
2011 - Someone Like You - Adele
2012 - Let Her Go - Passenger
2013 - Riptide - Vance Joy
2014 - Thinking Out Loud - Ed Sheeran
2015 - Cheap Thrills - Sia
2016 - Say You Won't Let Go - James Arthur
2017 - Shape Of You - Ed Sheeran
2018 - Someone You Loved - Lewis Capaldi
2019 - Dance Monkey - Tones & I
2020'ler
2020 - Head & Heart - Joel Corry Ft. MNEK
2021 - Bad Habits - Ed Sheeran
2022 - As It Was - Harry Styles