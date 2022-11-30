Konsort Kraliçe Camilla'nın etkinliğinde ırkçı sözler sarf eden Leydi Hussey özür diledi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Leydi Susan Hussey

30 Kasım 2022, 20:44 +03 Güncelleme 2 dakika önce

Kraliçe 2. Elizabeth'in hayattayken en yakın yardımcısı olan Leydi Susan Hussey, katıldığı etkinlikte bir hayır kuruluşunun kurucusuna sorduğu belirtilen "ırkçı ve aşağılayıcı" sorular için özür diledi ve görevinden istifa etti.

Aile içi istismar mağdurlarını destekleyen Sistah Space adlı organizasyonun kurucusu, siyah İngiliz Ngozi Fulani, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Salı günü düzenlenen bir etkinlike kendisine etnik kökeni hakkında çeşitli soruların sorulduğunu söyledi.

F﻿ulani, Leydi SH ismiyle hitap ettiği ve konuşmaya şahit olanlar tarafından Prens William'ın vaftiz annesi Leydi Susan olduğu doğrulanan kişinin söyledikleri karşısında "serseme döndüğünü" söyledi.

B﻿uckingham Sarayı ise olaydan sonra yaptığı açıklamada sözlerin "kabul edilemez ve çok üzücü" olduğunu belirtti.

P﻿rens William'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada "Söylenenler kabul edilemezdi ve söz konusu kişinin derhal görevinden ayrılması doğru bir karar oldu. Toplumumuzda ırkçılığa yer yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf altı yazısı, Ngozi Fulani'ye devamlı nereden olduğu soruldu﻿

L﻿eydi Susan ile Fulani arasındaki konuşmaya şahit olan ve BBC'ye konuşan Mandu Reid, söylenenlerin "ırkçı ve aşağılayıcı" olduğunu söyledi.

Kadın Eşitliği Partisi Başkanı Reid, Fulani'nin İngiltere'de doğup büyüdüğünü söylemesine rağmen "nereden olduğuna" dair sorgulanmış olmasına "inanamadığını" belirtti.

B﻿uckingham Sarayı, Fulani ile konuyu ayrıntılı bir şekilde konuşmak için iletişime geçildiğini ve "söz konusu kişinin" özür dileyerek görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını bildirdi.

Etkinlikte n﻿e oldu?

Fulani, Salı günü Buckingham Sarayı'nda katıldığı resepsiyonda, İngiltere'de aile içi ve cinsel şiddete maruz kalan Afrika ve Karayip kökenli kadınları destekleyen Londra merkezli Sistah Space kuruluşunu temsil ediyordu.

Fulani 300 konuk ile birlikte Konsort Kraliçe Camilla'nın "kadına yönelik küresel bir şiddet salgını" konusunda uyarıda bulunduğu etkinliğe davet edilmişti.

Etkinlikten sonra T﻿witter üzerinden paylaşım yapan Fulani, Leydi Susan'ın, isminin yazılı olduğu yaka kartını görebilmek için saçını bir kenara çektiğini ve nereli olduğu konusunda kendisini sorguladığını anlattı.

R﻿eid, bu kişinin Leydi Susan Hussey olduğunu doğruladı.

B﻿uckingham Sarayı ise yaptığı açıklamalarda Leydi Susan'ın ismini vermedi.

Kaynak, KIN CHEUNG Fotoğraf altı yazısı, Konsort Kraliçe Camilla'nın "kadına yönelik küresel bir şiddet salgını" konusunda uyarıda bulunduğu etkinliğe 300 kişi davet edildi

Leydi Susan ne dedi?

F﻿ulani'ye göre ikili arasındaki konuşma şu şekilde gelişti:

L﻿eydi SH: Neredensin?

B﻿en: Sistah Space.

S﻿H: Hayır ama aslen neredensin?

B﻿en: Merkezimiz Hackney'de (Londra'nın bir semti).

S﻿H: Hayır Afrika'nın neresindensin?

B﻿en: Bilmiyorum, geriye herhangi bir kayıt bırakmadılar.

S﻿H: Ama nereden olduğunu biliyorsundur mutlaka. Ben Fransa'da biraz vakit geçirdim mesela. Sen neredensin?

B﻿en: İngiltere'den.

S﻿H: Ama hangi ülkedensin?

B﻿en: Burada doğdum, İngilizim.

S﻿H: Hayır ama aslen neredensin, senin ırkın nereden?

B﻿en: 'Benim ırkım mı?' Leydi, siz ne diyorsunuz?

S﻿H: Ah, görüyorum ki sana nereli olduğunu söyletmekte zorlanacağım. Buraya ilk ne zaman geldin?

B﻿en: Leydi! Ben İngiliz'im. Ailem buraya 50'li yıllarda geldi...

S﻿H: Hah, sonunda. Yani Karayiplisin!