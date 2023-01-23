Biden: ABD'de kürtaj hakkı mücadelesi bitmedi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ABD'de kürtaj hakkı savunucuları dün Washington'da Yüksek Mahkeme'ye yürüdü

21 dakika önce

ABD Başkanı Joe Biden ülkesinde kürtaj hakkı mücadelesinin bitmediğini söyledi. Biden, Kongre'ye, kürtaj hakkını federal yasalarla koruma altına alma çağrısı yaptı. Ancak son ara seçimler sonrası Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ettiğinden bu imkansız görünüyor.

Biden Pazar günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Roe v. Wade kararının 50. yıldönümünü kutlamalıydık. Ancak Cumhuriyetçiler kadınların kendi sağlık hizmetleriyle ilgili kararlarını verme haklarına karşı savaş yürütüyor. Ama bu mücadele bitmedi" ifadelerini kullandı.

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ABD'de tüm kadınlar 22 Ocak 1973'te Yüksek Mahkeme'nin aldığı tarihi kararla kürtaj hakkı kazanmıştı.

Hakimlerin, kadınların hamileliklerini sonlandırma haklarının ABD Anayasası'yla güvence altında olduğu yönünde aldıkları kararı, ülkede sivil haklar tarihine, davacı ve savcının adlarına atıfla "Roe Wade'e karşı" olarak geçmişti.

Yüksek Mahkeme geçen yıl 50 yıl önceki kararını iptal etmiş, kürtajı ABD'de anayasal hak olmaktan çıkarmıştı.

İptal kararı sonrası 10'dan fazla eyalette kürtaj yeniden yasaklanmıştı.

ABD'de dün kadın örgütleri ülke çapında yürüyüşler düzenledi.

Kürtajı yasaklayan eyaletlerden Florida'da konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, kürtaj hakkının ülke çapında saldırı altında olduğunu söyledi. -

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Biden yönetiminin kararıyla Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi üç hafta önce ilk kez ABD'de bir kürtaj hapının eczanelerde satılmasını onaylamıştı.

Başkan Biden, Başkanlık Kararnameleriyle kürtaj hakları konusunda ilerleme kaydetmeye çalışıyor.