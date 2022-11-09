İ﻿ngiltere Kralı 3. Charles'a 'Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi' diyerek yumurta atan kişi gözaltına alındı

48 dakika önce

İ﻿ngiltere'nin kuzeybatısındaki York kentinde Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'ya yumurta fırlatan bir kişi gözaltına alındı.

K﻿ral ve eşi# kentin tarihi kapılarından Micklegate Bar'da kalabalıkla sohbet ederken "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağıran bir kişi, çifte 4 yumurta fırlattı.