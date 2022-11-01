Metamfetamin polemiği: K﻿ılıçdaroğlu ne iddia etti, Soylu nasıl yanıtladı?

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24 dakika önce

C﻿HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir videoda, iktidara ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "kara para" ve "uyuşturucu" suçlamasında bulundu.

K﻿ılıçdaroğlu video açıklamasını, "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" mesajıyla paylaştı.

A﻿çıklamada CHP lideri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için şu ifadeleri kullandı:

"Gelelim ‘Okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın’ diyen namıdiğer Fotoroman Süleyman’a. (...) Bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim ‘Breaking Bad Süleyman’ ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi kurucusu Hacer Foggo da eşlik etti.

S﻿oylu'nun yanıtı: Yakanı bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na yanıt olarak, "Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!" notuyla bir video yayımladı.

Soylu videoda, Kılıçdaroğlu'nun eski CHP lideri Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediğini iddia etti.

Soylu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devletine, polisine, jandarmasına, askerine 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar' iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşına yakışmıyor, bırakın genel başkan olmasını.

"Hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Tazminat davası açıyoruz, hem şahsımız hem de kurullarımız. Eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz."

E﻿mniyet ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

İ﻿ki kurumun Twitter hesaplarından aynı cümlelerle şu mesaj paylaşıldı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz."

F﻿oggo: 11-12 yaşlarına kadar inmiş

C﻿HP liderinin videosunda açıklama yapan Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, metamfetamin kullanımının bazı mahallelerde 11-12 yaşına kadar indiğini belirtti.

F﻿oggo, uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"'Metin amca’ diyorlar. İnanılmaz derecede çok yaygın. 11-12 yaşlarına kadar inmiş. Ziyaret ettiğim ailelerin ortak özelliği, sürekli çocuklarının peşindeler. Yani okul önlerinde, hastane kapılarında...