Avrupa Birliği’nde 2035'ten itibaren dizel ve benzinli araçların satışı yasaklanacak

AB’de 2035'ten itibaren dizel ve benzinli araçların satışı yasaklanacak

28 Ekim 2022, 15:51 +03 Güncelleme 41 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

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Avrupa Birliği’nde (AB) dizel ve benzinli araçların satışı 2035 yılından itibaren tamamen yasaklanacak.

Avrupa Parlamentosu (AP) konvansiyonel içten yanmalı motora sahip araçların satışına kesin olarak son veren yasayı onayladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yasayı, "2030 iklim hedeflerine ulaşmak için çok önemli bir kilometre taşı” olarak değerlendirdi.

Avrupa’daki sera gazı emisyonlarının yüzde 15’i hala dizel ve benzinli araçlardan kaynaklanıyor.

AB, Avrupa İklim Paketi kapsamında sera gazı salımını 2030 yılına kadar, 1990 yılına oranla en az yüzde 55 azaltmayı hedefliyor.

Bu plan kapsamında, 2035 yılından itibaren geleneksel içten yanmalı motorlu araçların satışının kesin olarak yasaklanmasına karar verildi.

'﻿Sıfır karbon salımı' hedefine önemli katkı

AP'nin Perşembe akşamı kabul ettiği yeni yasal düzenleme ile 2035 yılından itibaren birlik genelinde fosil yakıtlı motorlar dönemi tamamen sona erecek.

Uzmanlara göre yeni düzenleme, 2050 yılına kadar karbon salımını sıfıra indirme hedefine önemli katkı sağlayacak.

Yeni yasa, yıllık 10 binden az araç üreten, niş markalara, 2036 yılına kadar içten yanmalı bir motorla donatılmaları için istisna sağlıyor.

Belçikalı kamu yayıncısı VRT’ye göre, "Ferrari değişikliği" olarak da bilinen bu madde, esas olarak lüks otomobil markalarına yarar sağlayacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yasanın, 2030 iklim hedeflerine ulaşmak için kritik bir kilometre taşı olduğunu söyledi.