Putin'in yanındakiler oyuncu mu?

54 dakika önce

Geçen haftalarda İngiltere basını başta olmak üzere medyada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Putin'in suikast korkusu nedeniyle gittiği her yerde normal vatandaş gibi davranan oyuncularla bir araya geldiği iddia edildi. Öne çıkan iddialardan biri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma satan kişinin daha önce 2017'de yine Putin'e dondurma satan kişiyle aynı olduğunu savunuyordu. BBC Reality Check ekibi yüz tanıma yazılımı kullanarak, bu iddiaları araştırdı. Putin'in farklı tarihlerde farklı yerlerde bir araya geldiği kişilerin aynı olup olmadığını inceledi.