Kuzey Kore lideri, ilk kez kızı ile birlikte fotoğraf verdi

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59 dakika önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez kızı ile birlikte görüntü verdi.

İsminin Kim Chu-ae olduğuna inanılan küçük kız, ülkenin lideri olan babası ile birlikte balistik füze fırlatma tesisini gezdi.

Dünyanın dışa en kapalı devletlerinden biri olan Kuzey Kore’de, Kim ve ailesi hakkında çok az şey biliniyor.

Ülkenin resmi haber ajansı olan KCNA tarafından paylaşılan fotoğraflarda, baba kız füze test alanında el ele yürüyor.

Washington’da bir düşünce kuruluşu olan Stimson Merkezi’nde Kuzey Kore uzmanı olan Michael Madden, Chu-ae’nin 12 ya da 13 yaşında olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Madden, bu fotoğraflarla Kim’in, “iktidardaki dördüncü nesli benim kanımdan gelecek” mesajı verdiğini değerlendiriyor.

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Kuzey Kore uzmanları Chu-ae’nin, Eylül ayındaki resmi bir kutlama sırasında genel görüntüler arasında tespit edildiğini söylüyordu.

Ancak bu tespit Kuzey Kore rejimi tarafından doğrulanmmıştı.

Chu-ae’nin varlığı ilk kez 2013 yılında gündeme gelmişti.

Ülkeye tartışmalı bir ziyaret yapan Amerikalı eski basketbol yıldızı Dennis Rodman, Kim ailesi ile vakit geçirdiğini ve “bebekleri Chu-ae’yi kucağına aldığını” anlatmıştı.

Uzmanlar Kim Jong-un’un ikisi kız, biri erkek üç çocuğu olduğunu, Chu-ae’nin ise onların en büyüğü olduğuna inanıyor.

Kim’in eşi Ri Sol-ju da uzun süre göz önüne çıkmamıştı

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F﻿otoğraflar ne anlama geliyor?

BBC’nin Seul muhabiri Jean Mackenzie, bu fotoğrafların Kuzey Kore uzmanları arasında, ABD’yi vurma kapasitesi olduğu iddia edilen füze denemesinden daha çok ilgi gördüğünü aktarıyor.

Mackenzie, bunun sebebini şöyle anlatıyor:

“Neden mi? Çünkü rejimin geleceğine ve nükleer silah programına ilişkin çok şey anlatıyor. Ya da en azından birkaç önemli soruyu akla getiriyor.

İlk olarak; Bu fotoğraflar, Chu-ae’nin babasının halefi, ülkenin yeni lideri olarak belirlendiği anlamına mı geliyor? Bu çok mümkün. Bu bir aile hanedanı ve Kim bir gün çocuklarından birinin yerini almasını isteyecektir.

Peki neden bu kadar küçükken dünyaya tanıtıldı? Eğer onu yerini alması için şimdiden hazırlıyorsa, 38 yaşındaki liderin sağlık problemi olabilir mi?

Üçüncü olarak da; bu fotoğraflar ülkenin nükleer programı için neler söylüyor?

Bu kadar önemli bir füze denemesi sırasında göz önüne çıkarılması, dünyaya ‘nükleer silahlar bir yere gitmiyor, gelecek nesillerde de burada olacak’ mesajı…