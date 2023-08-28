İngiltere'de hava kontrol krizi: Binlerce uçuş ertelendi

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bir saat önce

İngiltere'de Hava Trafik Kontrol Sistemi'nde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle uçuşlar sınırlandırıldı, binlerce uçuş ertelendi.

Ulusal Hava Trafik Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, güvenlik gereği bu yola başvurulduğu ancak İngiltere'nin hava sahasının kapatılmadığı belirtildi.

Açıklamada sorunun nedeninin tespiti ve çözümü için çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı, yolculardan özür dilendi.

Sorunun ne zaman çözüleceği henüz bilinmiyor.

Binlerce uçuşun daha erteleneceği uyarısı yapıldı.

Daha önce İskoç havayolu şirketi Loganair'den yapılan açıklamada, "Bu sabah İngiltere'de bilgisayar sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle hava kontrol sistemlerinin ulusal çapta çalışmadığı" belirtilmişti.

İngiltere'de bugün resmi tatildi ve bu nedenle hava trafiği normalde daha yoğundu.

Havacılık verileri şirketi Cirium'a göre ülkede bugün İngiltere dışına 3049, İngiltere dışından da 3054 uçak seferi yapılması planlanmıştı.

İngiltere'de havacılık sektörü Covid pandemisi sırasında ve sonrasında yaşadığı durgunluğu atlatmak üzereydi.

Hafta sonu ülkede uçak seferleri sayısının, 2019'daki düzeyin yüzde 90'ına ulaşması bekleniyordu.