İ﻿ngiltere'de yıllık enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde: Yüzde 11,1

Kaynak, Getty Images

16 Kasım 2022, 13:14 +03 Güncelleme 55 dakika önce

İngiltere'de Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 11,1'e yükseldi. Bu son 41 yılın en yüksek oranı.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Eylül ayında aynı oran yüzde 10,1'di.

Yüksek gıda ve enerji fiyatları nedeniyle hanelerin ve şirketlerin harcamalarını kısıtlaması nedeniyle yıl sonunda İngiltere'de uzun dönemli bir resesyon bekleniyor.

ONS verilerine göre, gıda ürünlerindeki fiyat artışının yüzde 16,2 ile son 45 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Eylül ayında bu ürünlerdeki artış oranı yüzde 14,5 seviyesinde olmuştu.

Gıda maddelerindeki fiyat artışı, gelirlerinin büyük kısmını temel ihtiyaçlara ayırmak zorunda kaldıkları için dar gelirlileri daha fazla etkiliyor.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremey Hunt, hükümetin enflasyonu kontrol altına alacak planları yarın açıklayacağını duyurdu.

Hunt, İngiltere'de ve dünya genelinde fiyat artışlarını, pandeminin etkisine ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline bağladı.

İngiltere Merkez Bankası bu ay enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 3'e yükseltti.

Merkez Bankası, 2024 ortalarına kadar sürebilecek uzun bir resesyona girileceği uyarısında bulundu.

B﻿BC Ekonomi Editörü Faisal İslam'ın analizi: Zorluklar devam edecek

Ekim ayı hayat pahalılığı rakamları açısından zor bir ay olarak bilinir.

Hükümetin enerji fiyatlarındaki artışı belli bir seviyede tutan fiyat garantisi olmasaydı, enflasyon oranı yüzde 13'e kadar çıkabilirdi.

Süt ve peynir gibi ürünlerin maliyetinden kaynaklanan gıda fiyatları enflasyonu son 45 yılın en yüksek oranına ulaştı.

Şimdiye kadar ılıman geçen kış nedeniyle enerji faturalarının sosyal etkisi henüz tam yansımadığı için önümüzdeki aylarda zorluklar devam edecek.

Ancak küresel piyasalarda, geçen yıl enflasyondaki yükselişin arkasındaki ilk nedenlerin, salgın sonrası tedarik zinciri sorunlarının değişmeye başladığına dair küçük işaretler de var.

Çin'in "Sıfır Covid" kısıtlamalarına daha rahat yaklaşması da fiyatlar konusunda tünelin ucunda biraz ışık olduğu anlamına geliyor.

Bu oran için zirve denebilir ancak bu noktaya daha önce de gelmiştik.

Enerjide sorun devam ediyor, ama pek çok şey maliye bakanının yarınki bütçe açıklamalarına bağlı olacak.