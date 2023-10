Türkiye’de Covid-19 için yeni bir aşı programına ihtiyaç var mı?

Mevcut aşı programı ne durumda?

Sağlık Bakanlığı yeni aşı programına neden karşı?

Meslek örgütleri neden yeni aşıyı savunuyor?

Prof. Dr. Azap, aşıların maliyeti konusunda ise “Artık pek çok çalışmayla on yılları aşan gözlemlerle gösterilmiş bir şey var; Hastalıklardan korunmak o hastalıkların tedavisinden daha az maliyetlidir. Sadece tıbbi maliyeti kastetmiyorum, ekonomik makliyet anlamında da bu böyledir” diye konuşuyor.

Covid-19 artık grip gibi mi?

Önümüzdeki yıllar için de “Muhtemelen bu varyantlar sürekli takip edildiği için, aynı infleunzada - grip aşısında olduğu gibi her sene yeni varyantlara karşı yeni aşılar hazırlanacak" tahminini yapıyor Prof. Dr. Köksal .

Yurttaşlar mevcut aşılardan yaptırmalı mı?

Prof. Dr. Azap, “Dünya Sağlık Örgütü de yeni varyant aşısının çok miktarda üretilip dünyanın her yanına da ulaştırılamayacağının farkında olduğu için özellikle daha önce hiç aşılanmamış kişiler için orijinal virüs aşısının kullanılabileceğini söylüyor” diyor. Bu şemayı tamamlamış ve risk grubunda yer almayan yurttaşlar için ise yeni aşılama önermiyor.

Bireysel önlem önerileri

“Maskeyi pandeminin en başındaki gibi herkese, her ortamda her zaman önermiyoruz. Yine maskeyi de yüksek riskli gruplara kapalı ortamlarda öneriyoruz. Bunlar artık post pandemik dönem önerileridir. Grip için de on yıllardır yapılan öneriler bunlar. Artık bu tür viral enfeksiyonlarda, ağır hastalık ve ölüme yol açma riski olan kişilerin korunması öncelikli ve önemli.”.