İtalya’ya bir günde ulaşan göçmenlerin sayısı 1.200’ü buldu

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21 dakika önce

İtalyan yetkililer, hafta sonu 24 saat içinde ülkeye teknelerle ulaşan göçmen sayısının 1.200 civarında olduğunu açıkladı.

Göçmenler teknelerle Sicilya’daki çeşitli limanlara ulaştı.

Yetkililer Calabria açıklarında 674 kişinin denizde kurtarıldığını ve aşırı kalabalık bir balıkçı teknesi yakınlarında beş ceset bulunduğunu açıkladı.

Cumartesi günü ise 15 teknede 522 kişinin kurtarıldığını ve bu kişilerin Lampedusa’ya götürüldüğü duyuruldu.

Botların Libya ve Tunus’tan denize açıldığı tespit edildi.

Lampedusa, Avrupa’ya ulaşmak için bu riskli yolculuğu göze alan göçmenlerin sıklıkla vardığı limanlardan biri.

Kurtarılan göçmenler arasında en büyük grupların Afgan, Pakistanlı, Sudanlı, Etiyopyalı ve Somalililer olduğu açıklandı.

İtalyan basınına göre adanın göçmen kabul merkezi son haftalarda görülen artışla başa çıkamaz hale geldi.

Ansa ajansına göre 350 kişi kapasiteli yerde 1.184 göçmen tutuluyor.

Akdeniz rotası, Avrupa’ya ulaşmak isteyen göçmenlerin en sık kullandığı ve en tehlikeli rotalardan biri.

Birleşmiş Milletler 2021’de Akdeniz ve Kuzeybatı Atlantik’te 3 bin 231 göçmenin öldüğünü veya kaybolduğunu tespit etmişti.