Dişi yılanlarda klitoris bulundu

Kaynak, Getty Images

28 dakika önce

Frances Mao | BBC News

Bilim insanları dişi yılanlarda da klitoris bulunduğunu keşfetti. Bu zamana kadar yaygın kanı, dişi yılanların cinsel organı bulunmadığı yönündeydi.

Yeni yayımlanan bilimsel araştırma, dişi yılanların cinsel organlarının kapsamlı anatomik incelemesini yapan ilk araştırma.

Oysa ki erkek yılanların cinsel organları (hemipenis) onlarca yıldır bilimsel araştırmalara konu oluyor. Çift yapılı bu erkek üreme organı, bazen dikenli bir yapıya da sahip olabiliyor.

Araştırmacılar, "erkek yılanlara kıyasla, dişilerin cinsel organlarının görmezden gelinmiş olduğunu" söylüyor.

Bu durum, dişi cinsel organının "bilimsel olarak bulunması zor" olmasından kaynaklanmıyor. Bilim insanları sadece buna pek de önem vermiyordu.

Araştırma, en prestijli biyolojik araştırma yayınlarından olan Proceedings of the Royal Society B Journal'da yayımlandı.

Araştırmaya göre dişi yılanlarda, bir dokuyla birbirinden ayrılan ve kuyruğun alt tarafında gizli iki ayrı klitoris bulunuyor.

Çift duvarlı bu organ sinir hücreleri, kolajen ve erektil (sertleşebilir) dokuyla tutarlı şekilde kırmızı kan hücrelerinden oluşuyor.

"Dişi cinsel organı hâlâ bir tabu"

Araştırmanın yürütücüsü Megan Folwell bu konuyla ilgili araştırma yoksunluğunu şöyle açıklıyor: "Dişi cinsel organının tabu olması, bilim insanlarının bulamamış olması ve yılanlardaki 'çift cinsiyetliliğe (interseks)' dair yanlış algının insanlar tarafından kabul görmüş olmasının bir kombinasyonu"

Folwell geçmişte okuduğu ilgili makalelerin dişi yılanların cinsel organı bulunmadığını ya da evrimsel süreçte kaybolduğunu iddia etmesi nedeniyle bu konuyu araştırmaya başladığını söylüyor.

"Bu bana mantıklı gelmedi. Birçok hayvanın klitorisinin olduğunu biliyoruz, neden yılanların da olmasın ki? Bu organ gerçekten yok mu, yoksa gözden mi kaçırıldı? Bunu araştırmak zorundaydım"

Bunun üzerine dişi yılanları incelemeye başlayan Folwell, ilk incelediği yılanda klitorisi buldu. Kalp şeklindeki yapı, yılanın erkek partner çekmek için kullandığı koku bezlerinin hemen yanında yer alıyordu.

"Bu ikili yapı oldukça göze batıyordu. Çevreleyen dokudan fazlasıyla farklıydı"

Sonra Folwell'in ekibi birçok dokuz farklı türden birçok yılanı inceledi ve hep aynı sonuca ulaştı: Klitorisler, boyutları farklı olsa da, oradaydı ve gayet belirgindi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Çiftleşen yılanlar

Yılan cinselliği yeniden yazılıyor

Bulgular, yılanların cinselliğine dair, dişi uyarılması ve zevkini de içeren yeni teoriler üretmeye de izin veriyor.

Günümüze kadar bilim insanları yılanlar arasındaki seksin "baskıyla" olduğunu, yani erkek yılanın dişiyi zorladığını kabul ediyordu.

Bunun başlıca nedeni, cinsel ilişki sırasında erkek yılanlar genellikle fiziksel olarak agresif olsa da, dişi yılanların "durgun ve sakin" bir görüntü çizmesiydi.

Folwell "Klitorisin bulunmasıyla birlikte artık baştan çıkarılma ve uyarılmanın, dişi yılanların erkeklerle çiftleşmek için daha istekli olmasının bir yolu olup olmadığına bakabiliriz" diyor.

Araştırma ayrıca yılanların "ön sevişme" sürecine de ışık tutuyor.

Ön sevişme sırasında erkek yılan genellikle partnerinin - klitorisin bulunduğu - kuyruğuna dolanıyor ve buraya ufak darbeler uyguluyor.

Folwell erkek yılanın bunu dişi yılanı uyarmak için yapıyor olabileceğini söylüyor.

Araştırmaya bilim dünyasından da olumlu tepkiler geldiğini söyleyen Folwell, "Bu kadar yıldır bunun bulunamamış olması biraz şoke edici" diyor.