5 soruda Trump hakkındaki ceza davası: Suçlamalar neler, hüküm giyerse başkan adayı olabilir mi?

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Yazan, Tom Geoghegan

Unvan, BBC News

4 Nisan 2023, 13:33 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski porno yıldızı Stormy Daniels'a gizlilik anlaşması karşılılığı para ödediği suçlamasıyla yargılanıyor. Hakkında ceza davası açılan Trump bugün New York'ta yargıç karşısına çıkacak.

Donald Trump'ın parmak izi alınacak ve sabıka fotoğrafı çekilecek.

Trump, 2024'te yeniden ABD başkanı olabilmek için seçim kampanyası yürütüyor.

Bunun için ise önce Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olması gerekiyor.

Peki Trump hakkındaki iddianamede hangi suçlamalar var? Hukuki süreçte bundan sonra ne olabilir?

Hukuki süreçte son durum ne?

Trump bugün Florida'daki evinden duruşmanın yapılacağı New York'a gitti.

Todd Blanche isimli bir avukatın Trump'ın hukuk ekibine katılması bekleniyor.

Eski başkanın günün ilerleyen saatlerinde kefaletle serbest bırakılması ve yerel saatle 20.15'te (TSİ 03.15) destekçilerine açıklama yapmadan önce Mar-a Lago'daki evine dönmesi bekleniyor.

Geçen hafta New York'taki bir jüri, oybirliğiyle Trump'a karşı suç duyurusunda bulunmaya karar vermişti.

Bu karar, jürinin, yeterli kanıt olduğuna inandığını gösteriyor.

Trump’a yönelik suçlamaların detayları, yerel saatle 14.15'te (TSİ 21.15) başlayacak duruşmada açıklanacak.

76 yaşındaki Trump'ın tüm suçlamaları reddetmesi bekleniyor.

Son haftalarda New York'taki jüri, Trump'ın Stormy Daniels'a "sus payı" ödediğine dair ifadeleri dinledi.

Olayın Trump'ın ABD Başkanı seçildiği 2016'daki başkanlık seçimleri öncesi yaşandığı belirtiliyor.

Trump neyle suçlanıyor?

Stormy Daniels, Donald Trump ile 2006'da ilişki yaşadığını öne sürüyor

Trump ise iddiayı reddediyor.

Daniels, 2016 yılında farklı medya kuruluşlarını arayarak Trump ile 2006'da yaşadığını iddia ettiği ilişkinin görüntülerini satmayı teklif etti.

Trump'ın avukatı Michael Cohen, Daniels'in sessiz kalması için ona 130 bin dolar ödedi.

Bu yasa dışı değildi. Ancak Trump'ın Cohen'e yaptığı ödeme yasal ücretler olarak kayda geçirildi. Savcılar bunun resmi kayıtlarda sahtecilik olarak yorumlanabileceğini ve suç teşkil edebileceğini söylüyor.

Savcılar bunun seçim yasasına aykırı olduğunu da iddia edebilir çünkü Trump'ın Daniels'a yaptığı ödemeleri saklama girişimi, seçmenlerin onunla ilişkisi olduğunu bilmesini istememesinden kaynaklanıyordu.

Trump'ın kendisini savunacağı bir duruşma da olacak ancak bunun ne zaman olacağını henüz bilmiyoruz.

Trump tüm suçlamaları reddediyor ve kendisine siyasi amaçla dava açıldığını savunuyor.

Hukuki süreç nasıl sonuçlanabilir?

Bu yasal sürecin en muhtemel sonucu Trump'a para cezası verilmesi.

Ancak ağır bir suçlama yömneltilmişse, Trump 4 yıla kadar hapis cezası da alabilir.

BBC'ye konuşan uzmanlar ise bunun düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor.

Trump başkanlık seçimine katılabilir mi?

Evet, katılabilir. Hiçbir suçlama ya da yargılandığı hüküm giymesi, Trump'ın istediği takdirde başkanlık yarışına girmesini engelleyemez.

ABD yasalarına göre suçlu bulunan bir adayın hapishanedeyken bile başkanlık kampanyası yürütmesi ve başkan olarak görev yapması mümkün.

Ancak bazı pratik sorunlar yaşanabilir.

Uzamış bir hukuk mücadelesi, başkanlık kampanyasın; zaman, enerji ve seçim mitinglerinin planlanması açısından olumsuz etkileyebilir.

Daha önce Trump hakkında soruşturma açılmış mıydı?

Evet. Başkan olduğu sırada da Kongre, Trump hakkında iki büyük azil soruşturması açmıştı.

Trump, "Ukrayna'dan rakibi Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnemekle" ve "destekçilerini ABD Kongresi'ne saldırmaya teşvik etmekle" suçlanmıştı.

Ancak ABD Senatosu, Trump'ı iki soruşturmada da aklamıştı.

Artık başkan olmadığı için Trump'ın bu şekilde Senato'da yargılanması mümkün değil.

Bu nedenle ancak hakkında ceza davası açılabiliyor.