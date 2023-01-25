Newcastle United'ın kalecisi Nick Pope İngiltere'de 10 maçtır gol yemiyor

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25 Ocak 2023, 06:51 +03 Güncelleme 13 dakika önce

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Newcastle United deplasmanda Southampton'ı 1-0 mağlup etti. Newcastle United'ın kalecisi Nick Pope bu karşılaşmada da çok başarılı bir performans sergiledi ve üst üste gol yemediği maç sayısını 10'a çıkardı.

Spor verileri firması Opta'ya göre İngiltere'de en az 10 yıldır hiçbir bir Premier Lig takımının kalecisi böylesi bir istatistiğe ulaşmamıştı.

Opta, İngiltere'de Ağustos 2012'den bu yana çok detaylı istatistikler tutuyor.

Newcastle United, 30 yaşındaki İngiliz kaleciyi sezon başında 10m milyon sterlin bonservis ücreti ödeyerek Burnley'den transfer etmişti.

Boyu yaklaşık 2 metre olan Pope, bu sezon Newcastle United formasıyla çıktığı 24 resmi maçın 16'sında gol yemedi.

Takım arkadaşı Bruno Guimaraes, Southampton maçı sonrası Pope için "Dünyanın en iyi kalecisi" dedi.

Pope, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'da çeyrek final oynayan İngiltere Milli Takımı'nın, Jordan Pickford ve Aaron Ramsdale'den sonra üçüncü kalecisiydi.

Newcastle United ise bu sezon İngiltere Premier Ligi'nde halen üçüncü sırada ve 20 maçta sadece 11 gol yedi.

Avrupa'nın beş büyük liginde (Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, League 1) Newcastle United dışında bu sezon 16 resmi maçta gol yemeyen başka bir takım yok.

Ekim 2021'de Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu öncülüğündeki bir konsorsiyum Newcastle United'ın hisselerinin yüzde 80'ini 300 milyon sterline satın almıştı.