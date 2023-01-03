Tesla: 2022'de yüzde 40 artışla 1,3 milyon araç teslim ettik

Kaynak, Getty Images

31 dakika önce

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçen yıl 1,3 milyon araç teslim ettiğini açıkladı. 2021'e kıyasla göre yüzde 40 daha fazla araç teslim eden şirket bunun bir rekor olduğunu duyurdu.

Tesla, yılın son çeyreğinde 405 bin araç teslim etmişti. Ancak bu sayı Ekim-Aralık döneminde 430 bin adet araç teslimatı öngören Wall Street'in beklentilerinin altında kalmıştı.

Bu yıl otomotiv endüstrisinde, yükselen faiz oranları ve resesyonla ilgili kaygılar nedeniyle talebin yavaşlaması bekleniyor.

Tesla'nın açıklamasında şirketin "Yıl boyunca Covid pandemisi ve tedarik zinciri sorunlarından kaynaklanan ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığı" belirtildi.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketi olan Tesla, son çeyrekte ürettiğinden 34 bin adet daha az araç teslim etmişti.

Bu, daha önce ürettiği kadar araç teslimatı yapan şirket için sıra dışı bir durum.

Şirketin CEO'su Elon Musk, Ekim'de bu sorunu çözmek için çaba harcadığını söylemişti.

Tesla, potansiyel talep yavaşlamasına ek olarak Ford ve General Motors gibi geleneksel otomotiv devleri ve ABD'de Rivian ve Lucid, Çin'de de BYD ve NIO gibi piyasaya yeni giren şirketlerin rekabetiyle karşı karşıya.

Tesla, 25 Ocak'ta son çeyrek ve 2022 mali sonuçlarını açıklayacak. Şirketin hisseleri geçen yıl yüzde 65 oranında değer kaybetmişti.

Bu düşüşte yatırımcıların üretimde aksamayla ilgili kaygıları, talepte yavaşlama beklentisi ve Musk'ın Ekim sonunda 44 milyar dolara Twitter'a daha fazla odaklanması rol oynamıştı.

Kaynak, Getty Images

Güney Kore'den Tesla'ya ceza

Bu arada Güney Kore, araçların düşük sıcaklıklardaki menzili konusunda tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle Tesla'ya 2,2 milyon dolar ceza verileceğini açıkladı.

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu'nun açıklamasında Tesla'nın araçların tek şarjla kat edebileceği menzili ve benzinli araçlara göre yakıt tasarrufu ve Supercharger şarj noktalarının performası konusundaki bilgileri abarttığını söylüyor.