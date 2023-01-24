Brezilya'da açlıktan ölmek üzere olan kabile üyeleri kurtarıldı

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18 dakika önce

Brezilya’da açlıktan ölmek üzere olan Yanomami Yerli Bölgesi'nde yaşayan 16 yerli, hükümet tarafından gönderilen uçakla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Yerli halk, ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletindeki bölgede yaşıyor.

Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, selefi aşırı sağcı Jair Bolsonaro'yu yağmur ormanlarında yaşayan kabileye karşı soykırım yapmakla suçladı.

Hükümet, Yanomami bölgesindeki yüzlerce çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölümünün ardından tıbbi acil durum ilan etti.

Ölümler, gıda güvensizliğinin yaygın olduğu yoğun ormanlık alanda yürütülen madencilik ve ağaç kesimi faaliyetlerinin neden olduğu su kirliliğiyle ilişkilendirildi.

Lula, Cumartesi günü Yanomami çocukları arasında ciddi biçimde artan yetersiz beslenme haberlerinin ardından Venezuela ve Guyana sınırındaki Roraima'yı ziyaret etti.

Lula şahit olduğu görüntüler karşısında "şoke olduğunu" söyledi.

Daha sonra yaptığı açıklamada gördüklerinin insani bir krizden daha çok bir soykırım olduğunu belirten Lula, “Acıya duyarsız bir hükümet tarafından Yanomami insanlarına karşı önceden tasarlanmış bir suç işlendi" dedi.

Lula, “Buraya yerli halkımıza insana yaraşır şekilde davranacağımızı söylemeye geldim” diye konuştu.

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Yanomami bölgesinde 28 bin yerli insanın yaşadığı sanılıyor. Avlanarak yaşayan yerli halk, bulundukları bölgelerde küçük ölçeklerle ağaçları yakıp, tarımsal alan açıyor; küçük, dağınık ve yarı kalıcı bir hayat sürdürüyorlar.

Bolsonaro, dört yıllık iktidarı boyunca sıklıkla yerli halkın yaşadığı bölgelerin büyüklüğünü eleştirdi, buraların bir kısmını da tarıma ve madenciliğe açma sözü verdi. Onun zamanında hükümet çevresel korumayı zayıflatırken, pek çok eleştiride ise uygulamalarının bölgedeki yasadışı faaliyetleri cesaretlendirdiği söylendi.

Yanomamilerin yaşadığı altın, elmas ve mineraller açısından zengin olan bölgede bugün, yaklaşık 20 bin yasadışı madencinin faaliyet gösterdiği tahmin ediliyor. 2021'de ise bölgedeki madenciler otomatik silahlar kullanarak Yanomami kabilesine ateş açtı.