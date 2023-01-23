Beyoncé'nin Dubai konseri LGBT hakları konusunda hayranlarını böldü

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Beyoncé sahnelere Dubai'deki bir lüks otelin açılışı gösterisiyle döndü

bir saat önce

Beyoncé, beş yıl aradan sonra ilk canlı performansını Dubai'deki lüks Atlantis The Royal otelinin açılışında sergiledi. Birçok hayranı Beyoncé'nin dönüşünü heyecanla karşılasa da Dubai'nin eşcinsel ilişkilere karşı katı yasalarının olması bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Beyoncé'nin son albümü Renaissance, "siyah queer kültürünü onurlandırması" ve LGBT ikonlarından ilham alması nedeniyle beğeni kazanmıştı.

Albüm, eşcinsel toplulukların geliştirdiği dans müziğine saygı duruşunda bulunurken 1800'lerde New York'un Harlem bölgesinde bulunan drag balo salonlarına gönderme yapıyor.

O dönemde Harlem'deki balo salonları siyah LGBT bireyler için bir sığınak işlevi görüyordu.

Bu nedenle, şarkıcının geri dönüşünü LGBT haklarını tanımayan bir ülkede yapması bazı hayranları rahatsız etti.

Sanatçının dün akşamki konserinde görüntülerin paylaşımını önlemek için izleyicilerden telefonlarını kilitli torbalara koymaları istendi.

1500 kişilik özel konserde katı bir telefon yasağı uygulanmasına rağmen, gösterinin görüntüleri internete sızdı.

Bu çekimlerde Beyoncé'nin tamamı Lübnanlı kadınlardan oluşan dans topluluğu Mayyas ile birlikte sahnede olduğu görülüyor.

'Kişiye göre kural'

Dubai, eşcinselliğe karşı katı kuralları olan Orta Doğulu devletler birliği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bir parçası.

Ülkenin yakınındaki Katar da benzer kurallara sahip ve 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.

Katar, LGBT bireylere karşı tutumu, insan hakları konusundaki sicili ve göçmen işçilere yönelik muameleleri nedeniyle eleştiriliyor.

İngiliz futbol yıldızı David Beckham'ın, Katar hükümetiyle imzaladığı Dünya Kupası reklam anlaşması tepkiyle karşılanmıştı. Bu tepkilerin en ünlüsü komedyen Joe Lycett'inkiydi.

Joe Lycett, Beckham'ın Katar Dünya Kupası'nın elçisi olmasını protesto etmek amacıyla 10 bin sterlinini evrak imha makinesinde imha etmişti.

Beckham, tıpkı Beyoncé gibi LGBT topluluğu içinde beğenilen bir figür olmuş ve 2002'de İngiltere'nin en çok satan gay dergilerinden Attitude'un kapağında yer almıştı.

Beyoncé'ye yönelik eleştirilese hiç bu kadar şiddetli olmamıştı.

İngiltere'de yayımlanan TV yarışma programı Drag Race UK'in yıldızı Kitty Scott-Claus, Beckham'a yönelik tepkilere atıfta bulunarak "herkese göre ayrı kural" uygulanıp uygulanmadığını sordu.

Scott-Claus Twitter hesabından, "Selam, bir sorum var.... Geçen aylarda neden herkes David Beckham'ı protesto ederken şimdi Beyoncé'nin Dubai performasından beğeniyle söz ediyor? Herkes için ayrı kurallar mı işliyor?" dedi.

Birleşik Krallık'ta LGBT haklarını savunan LGB Alliance birliğiyse, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Beyoncé ateşli bir müttefikimiz olarak tanıtılıyor. Bu müttefikliğin herhangi bir finansal fedakarlık gerektiğinde ortadan kaybolması üzücü" ifadelerini kullandı.

Ancak bütün hayranları ünlü şarkıcıya tepkili değil. Bazıları, BAE ve çevresindeki ülkelerin LGBTQ bireylerine muamelede yalnız olmadıklarını ve diğer ülkelerden ayrılmamaları gerektiğini savunuyor.

Diğer hayranlarıysa Beckham'ın durumuyla farklılıklara dikkat çekiyorlar. Onlara göre Beyoncé özel bir iş etkinliği için anlaşma yaparken, Beckham ülke yönetimiyle ülkenin tanıtımını yapmak için anlaşmıştı.

BBC Beyoncé'nin bu konudaki yorumlarını sordu ancak henüz yanıt alamadı.

Renaissance albümünün tur tarihleri henüz açıklanmadı.

1. Perde olarak sunulan albümün ikinci veya üçüncü bölümlerinin de gelmesi bekleniyor.

Bu yaz çıkan albümde yer alan Heated şarkısında kullandığı "spaz" kelimesi tepki çekmiş ve sanatçının şarkıyı yeniden kaydedeceği açıklanmıştı.