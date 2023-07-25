Tiktok'a Threads ve X benzeri metin paylaşım özelliği eklendi

Kaynak, TIKTOK Fotoğraf altı yazısı, TikTok'ta metin paylaşımı özelliği

25 Temmuz 2023, 13:38 +03 Güncelleme 25 dakika önce

Çinli sosyal ağ TikTok, yalnızca metin içeren paylaşımları platformuna eklediğini açıkladı.

TikTok kullanıcıları özelliğin devreye alınmasıyla birlikte, paylaşımlarını video, fotoğraf veya metin formatında yapabilecek.

Platform tarafından yapılan açıklamada yeni özelliğin kullanıcılara "kendilerini ifade etmeleri için yeni bir yol" sunduğu belirtiliyor.

Bunun yanında TikTok kullanıcıları paylaşımlarını ses ve konum ekleyerek ya da diğer kullanıcıların paylaşımlarına videolarla yanıt verdikleri Duets aracını kullanarak özelleştirebilecekler.

TikTok açıklamasında "Bu özelliklerin metin paylaşımlarını video ya da fotoğraf paylaşımları kadar dinamik ve interaktif" hale getirdiğini söylüyor.

Instagram'ın sahibi olan Meta ve X (eski adıyla Twitter) arasındaki rekabet son haftalarda daha da kızışmıştı.

Meta'nın Threads platformu bu ay 100 ülkede devreye alındı. MetaCEO'su Mark Zuckerberg uygulamanın ilk beş gününde 100 milyon kullanıcıya ulaştığını belirtmişti.

Bu hafta Twitter markasında köklü değişiklikler yapıldı. Şirketin sahibi Elon Musk'a göre X logosunu alan platformda tweet'ler de artık x'ler olarak adlandırılıyor.

TikTok Spotify ve Apple Music'e rakip yeni bir müzik yayın hizmetini Brezilya ve Endonezya'da başlatmıştı.

Geçen hafta şirket, TikTok Music adlı hizmetinin beta sürümünü Singapur, Meksika ve Avustralya'da da kullanıma sundu.

Şirket açıklamasında özelliğin kullanıcıların, "Tiktok'ta keşfettikleri müzikleri dinlemelerine, paylaşmalarına ve indirmelerine, ayrıca en sevdikleri parçaları ve sanatçıları TikTok topluluklarıyla paylaşmalarına" olanak tanıyacağını söyledi.

2021'de TikTok, Amerikan arama motoru devi Google'ı geçerek dünyanın en popüler çevrimiçi destinasyonu olmuştu.