Konut fiyatlarının suni bir şekilde yükselmesine yol açan kişiler hakkında inceleme yapılıyor

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13 Ağustos 2022, 11:15 +03 Güncelleme 22 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı yazılı açıklamada, gayrimenkul sektöründe olağandışı fiyat artışlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirtti.

Nebati, “Gayrimenkul sektöründeki olağandışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız" dedi.

Nebati, fiyat artışına neden olan etkenlerin tek tek incelendiğini, mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin mercek altında olduğunu kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili çalışmalara yönelik yaptığı açıklamada ise suni fiyat artışlarıyla arz talep dengesini bozan ve enflasyona sebebiyet vererek piyasayı olumsuz etkileyen kişi ve firmaların tespit edildiği aktarıldı.

Enflasyonun oluşmasına yol açan ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler hakkında işlem başlatılması için kurumlara bilgi gönderildiği belirtildi.

Kurum: Konut fiyatları hızlı bir şekilde düşecek

Benzer bir açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan bir önceki gün gelmişti.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut projesinin duyurulmasıyla konut fiyatlarının düşmeye başladığını belirtti.

Kurum, “Konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek" açıklamasında bulundu.

Kiralar yüzde 100’ün üzerinde arttı

Türkiye’nin dört bir yanında yükselen konut fiyatları çok sayıda kişiyi zorlamakta.

Türkiye genelinde son bir yılda yüzde 153, son dört yılda yüzde 250 artış gösteren kiralar nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar ile ilgili adliyelerde çok sayıda dava birikmeye başladı.

Kiralar Nisan ayında Türkiye genelinde yüzde 18,2’lik aylık değişimle zirve yapmıştı.