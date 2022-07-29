Apple ve Amazon’un satışları yükselen fiyatlara rağmen arttı

Kaynak, Reuters

29 Temmuz 2022, 06:22 +03 Güncelleme 52 dakika önce

Amazon ve Apple beklenenin üzerinde satış verileri açıklayarak yatırımcılara, küresel ekonomideki yavaşlamayla başa çıkabileceklerine dair güvence verdi.

Amazon, Prime üyeliğinin fiyatını arttırarak gelirlerini yükseltmeyi planladığını duyururken Apple da en popüler ürünü olan iPhone’lara yönelik talebin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti.

İki şirket de artan fiyatlara rağmen maliyetleri kontrol altında tutma hedeflerinde ilerleme kaydettiğini açıkladı.

Apple ve Amazon’un çeyrek dönem raporları, tüketicilerin ekonomik atmosfere nasıl tepki verdiğini gözlemek için ekonomistler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Açıklamalar iki şirketin de hisselerinde büyük artışa yol açtı.

Perşembe günü ABD ekonomisinin iki çeyrek üst üste küçüldüğü açıklanmıştı.

Pek çok ülke bunu resesyon başlangıcı saysa da ABD’de bir grup akademisyen başka verileri de kullanarak resesyona girilip girilmediğini açıklıyor.

Apple yöneticilerinden Luca Maestri, önümüzdeki aylarda şirketin satışlarının artmasını beklediklerini söylerken “İkinci çeyrek sonuçlarımız, zorlu bir atmosfere rağmen işimizi etkin bir şekilde yönetebildiğimizi gösteriyor” dedi.

Öte yandan iki şirketin de satışlarının artış hızı, bir önceki yıla göre yavaşladı.

Apple’ın kârı bir önceki yıla göre yüzde 11 azalarak 19,4 milyar dolara düştü.

Amazon ise 2 milyar dolar zarar etti.

Apple yöneticisi Tim Cook, iPhone talebinin yüksek olmasına rağmen dijital reklam gelirlerinin azaldığını açıkladı ve “Bu çeyrekte karşılaştığımız zorlukların boyutlarını düşününce, mevcut büyüme hızımızın tatmin edici olduğunu hissediyoruz” dedi.

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Apple’ın ürün ve hizmet satıları yıllık bazda yüzde 2 artarak 83 milyar dolara çıktı.

Apple Pay ve Apple Music’in de dahil olduğu hizmetler birimindeki büyüme yüzde 12’ye ulaştı.

Amazon da cirosunun yüzde 7 artışla 121 milyar doları geçtiğini belirtti.

Çevrimiçi satışlar yüzde 4 düşse de bulut bilişim birimi AWS yüzde 33 büyüdü.

Amazon bu çeyrekteki düşüşte, çok sayıda indirimin yapıldığı Prime Day’in Haziran’dan Temmuz’a çekilmesinin de etkisinin olduğunu belirtti.

Finans hizmetleri şirketi Hargreaves Lansdown’dan Laura Hoy, “Büyük teknoloji şirketlerinin ikinci çeyrek görünümü karmaşıktı fakat Amazon en zorlu ortamlarda bile büyümeye devam edebileceğini gösterdi” dedi.

Yatırım hizmetleri şirketi Third Bridge’den küresel sektör analisti Scott Kessler da Apple ve Amazon gibi şirketlerin büyüklükleri itibarıyla küresel gidişattan etkilenmemesinin mümkün olmadığını, fakat bu büyüklüklerinin özellikle fiyat pazarlığı konusunda onlara eşsiz bir güç verdiğini söyledi: