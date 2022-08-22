İtalya’da seçim kampanyasında cinsel taciz videosu kullanan Giorgio Meloni’ye tepki: 'Ahlâksızlık, saygısızlık'

57 dakika önce

Övgü Pınar, Roma

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Giorgia Meloni

İtalya'da gelecek ay yapılacak genel seçimleri kazanması beklenen aşırı sağcı lider Giorgia Meloni, bir kadına cinsel saldırının görüntülerini yayımlayınca tepki topladı.

Göç karşıtı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) Partisi lideri Meloni’nin dün sosyal medyada paylaştığı videoda, Piacenza kentinde bir kadının sokak ortasında tecavüz girişimine maruz kaldığı anlar görülüyor.

İlk olarak Il Messaggero gazetesinin yayımladığı video Giorgia Meloni tarafından şu mesajlar paylaşıldı:

“Piacenza’da gündüz vakti bir sığınmacı tarafından Ukraynalı bir kadına uygulanan korkunç cinsel saldırı karşısında sessiz kalınamaz. Bu kadını kucaklıyorum. Şehirlerimizin güvenliğini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım.”

25 Eylül’de yapılacak erken seçimler öncesindeki kampanya sürecinde Meloni’nin bu mesajı, oy kazanmak için göçmenleri hedefe oturttuğu ve tacize uğrayan kadının onayı olmadan videoyu paylaşarak kadının haklarına ayrı bir saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eleştiri topladı.

"Ahlâksızlık, saygısızlık'

Seçim öncesi yapılan anketler Giorgia Meloni’nin liderliğini yaptığı İtalya’nın Kardeşleri’nin en fazla oyu alacağını gösteriyor.

Kökleri geçmişteki faşist partilere dayanan İtalya’nın Kardeşleri ile aşırı sağcı ittifak ortağı Lig partisi, seçim kampanyasında sıklıkla göç ile güvenlik sorunlarını ilişkilendirme yoluna başvuruyor.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Meloni’nin bu bağlamda bir taciz videosunu paylaşması “ahlâksız” ve “uygunsuz” gibi eleştirilere yol açtı.

Anketlerde Meloni’nin hemen arkasından ikinci parti olarak görünen merkez-soldaki Demokratik Parti’nin lideri Enrico Letta, bu videonun yayımlanmasının “kişisel haklara saygısızlık” olduğunu söyledi.

Letta, “Bir tecavüzün görüntülerini kullanmak uygunsuzdur. Bunu seçim için yapmak daha da uygunsuzdur. İnsanlara ve mağdurlara saygı her şeyden önce gelir” dedi.

Liberal parti Eylem’in lideri Carlo Calenda da “Bir tecavüzü kınamak görevdir. Seçim kampanyası için göstermekse ahlaksız bir iştir ve öncelikle mağdur kadına saygısızlıktır” diyerek Meloni'ye tepki gösterdi.

'Göçmen karşıtı kampanya'

Sosyal medyada da çok sayıda yorumda böyle bir olayı seçim propagandası için kullanmayı “yağmacılık” ve “sefillik” gibi ifadelerle tanımladı.

Bazı kullanıcılar da Meloni’ye cevap olarak “Bir kadına karşı işlenen şiddeti, göçmen karşıtı seçim kampanyası için kullanmaya utanmıyor musunuz?”; “Son bir ayda kaç İtalyan kadın şiddete uğradı biliyor musun?”; “Ne tuhaf, 9 Ağustos’ta 21 yaşındaki bir Barili (İtalyan) iki Fransız turiste tecavüz ettiğinde böyle ilgilendiğinizi görmemiştim” gibi mesajlar da geldi.

Piacenza’da dün meydana gelen olayda sabah 6 sularında 55 yaşındaki bir Ukraynalı kadın sokakta tecavüz girişimiyle karşılaştı.

Kadının çığlıkları üzerine civardakilerin polisi aramasıyla saldırgan olay anında yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganın 27 yaşındaki bir Gine vatandaşı olduğu ve İtalya’da sığınma başvurusu yaptığı belirlendi.

Olayın ülke gündeminde üst sıralara yerleşmesi üzerine Giorgia Meloni’nin ittifak ortağı aşırı sağcı Lig partisi lideri Matteo Salvini de devreye girdi.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemlerde göç karşıtı politikalarıyla tanınan Salvini yakında Piacenza’ya gideceğini açıkladı.

Salvini sosyal medyada yayımladığı mesajlarda “’Sığınmacı’ ve tecavüzcü. Yeter! Sınırlarımızı ve İtalyanları korumak benim için bir görev olacak” dedi.