Kevin McCarthy ABD Temsilciler Meclisi’nde 11. oylamayı da kaybederek tarihe geçti

6 Ocak 2023, 08:34 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Max Matza

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kevin McCarthy

Cumhuriyetçi Parti’nin ABD Temsilciler Meclisi’ndeki lideri Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yapılan 11. oylamayı da kaybetti.

ABD’de böyle bir durum en son İç Savaş öncesinde görülmüştü.

Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu dört vekil farkla ele geçiren Cumhuriyetçi Parti’nin sağ kanadı, McCarthy’nin başkanlığına itirazlarından geri adım atmadı.

Böylece Temsilciler Meclisi üçüncü gününü de başkansız tamamladı.

ABD’de en son 1860’ta, köleliğin kaldırılması tartışmalarının zirveye çıktığı dönemde Temsilciler Meclisi Başkanı’nı seçmek için 44 tur oylama yapılmıştı.

McCarthy’ye itiraz eden siyasetçilerden South Carolinalı Ralph Norman, BBC’ye yaptığı açıklamada McCarthy’ye güvenmediğini söyledi, başkan adayının ekibi tarafından tehdit edildiklerini anlattı:

“Bizi komitelere sokmayacaklarını, her türlü ayrıcalığımızı kaybedeceğimizi söylediler. Biz de onlara denetleyemeyeceğimiz bir başkanı seçmeyeceğimizi söyledik.”

McCarthy’ye karşı çıkan Cumhuriyetçilerin büyük kısmı Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri.

Fakat Trump’ın “McCarthy’ye oy verin” mesajı da onların fikrini değiştirmeye yeterli olmadı.

Hatta bazıları, Donald Trump’ın Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmesi gerektiğini söyleyerek onu aday göstererek oy verdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı’nın meclis içinden seçilmesi gerekmiyor.

BBC Muhabiri Kayla Epstein, Trump’ın destekçilerinin oylarını etkileyememesinin, parti üzerinde ne kadar gücü olduğunun tartışılmasına yol açabileceğini aktarıyor.

Öte yandan Demokrat Parti ise her oylamada kendi adayları Hakeem Jeffries’e oy vermeye devam etti.

Meclis Cuma günü toplanarak tekrar başkanını seçmeyi deneyecek.

Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden işleyemiyor.

2019’dan beri Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi Parti grubunun lideri olan McCarthy başkanlık adaylığı sürecinde karşıtlarına çeşitli tavizler verdi. Bunlar arasında bazı komitelerde sandalye vermek ve Temsilciler Meclisi Başkanı’nı görevden daha kolay alabilecekleri bir düzenleme yapmak da vardı. Fakat bu tavizler de yeterli olmadı.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin 222, Demokratların 212 sandalyesi bulunuyor.

McCarthy değilse kim?

Sam Cabral | BBC News

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Steve Scalise (arkada) ve Elise Stefanik

McCarthy günlerdir hedeflediği oyu alamıyor. Peki bu göreve onun dışında kim aday gösterilebilir?

Steve Scalise bu isimlerden biri.

57 yaşındaki Louisiana temsilcisi, 2019’dan beri McCarthy’nin yardımcılığını yapıyor.

Temsilciler Meclisi’nde sekizinci döneminde olan Scalise 2017’de Kongre’nin yıllık beyzbol müsabakasına hazırlanırken bir radikal solcu tarafından silahla vurulmuştu.

McCarthy’nin yardımcılığına seçilirken partisinde kimse ona itiraz etmemişti.

Salı günü McCarthy’ye oy vermeleri için partisinden vekillere seslenen Scalise, “büyük şeyler başarmaları için birlik olmaları gerektiğini” söyledi.

Öte yandan McCarthy’ye oy vermeyi reddeden Cumhuriyetçi temsilcilerden biri, Scalise’e de oy vermeyeceğini açıkladı.

Elise Stefanik ise akla gelen içinci isim.

Temsilciler Meclisi’ne 2014’te seçilen Elise Stefanik, o dönem 30 yaşında meclise giren en genç kadın olmuştu.

Geçmişte Harvard Üniversitesi’nin prestijli Politikalar Enstitüsü’nün başkan yardımcılığını yürüten Stefanik, New York’tan seçildiğinde ılımlı bir siyasetçiydi.

Fakat bugün 38 yaşında olan Stefanik, yıllar içinde sağa kaydı ve son olarak Donald Trump’ı

destekledi.

Stefanik de McCarthy’ye oy verdi.

Adı geçen diğer Cumhuriyetçilerden Andy Biggs, bir diğer vekil tarafından aday gösterildikten sonra 10 oy aldı. Olası bir diğer Cumhuriyetçi Jim Jordan ise bu görevi istemediğini söylüyor.

Temsilciler Meclisi’ndeki 11 oylamada da 212 oy ile en çok oyu alan kişi Demokratların adayı Hakeem Jeffries oldu.