Pentagon, Çin savaş uçağının, ABD jetine yakın uçuş yaptığını duyurdu

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Pentagon bir Çin savaş uçağının, ABD jetine yakın uçuş yaptığını duyurdu", Duration 0,24 00:24 Video altyazısı,

Pentagon, Çin savaş uçağının, ABD jetine yakın uçuş yaptığını duyurdu

55 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bir Çin savaş uçağının Cumartesi günü Güney Çin Denizi üzerinde bir ABD keşif uçağına yakın uçuş yaptığını söyledi.

Pentagon olaya ilişkin bir de video yayımladı.

Bakanlığın aktardığına göre, Çin'in J-16 model uçağının yaptığı "gereksiz agresif bir manevra", ABD RC-125 model savaş uçağının kuyruk türbülansı yapmasına neden oldu.

Pentagon, Amerikan uçağının "uluslararası hukuka uygun bir biçimde uluslararası hava sahasında güvenli ve rutin operasyonlar yürüttüğünü" söyledi.

Çin ise ABD'yi bölgede yaptığı hava ve deniz keşifleriyle ulusal güvenliğini tehlikeye atmakla suçluyor