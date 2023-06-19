İtalya’dan lastik devi Pirelli üzerindeki Çin kontrolüne fren

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



49 dakika önce

İtalya hükümeti, ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle lastik üreticisi Pirelli’nin en büyük hissedarı Çin şirketi Sinochem'in yetkilerini kısıtladı.

İtalya’da yasalar, stratejik ve ulusal çıkarlarla ilgili alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin yapılarını korumak için hükümete "Altın Güç" (Golden Power) adı verilen bir müdahale aracı sağlıyor.

Bu prosedürün devreye sokulmasıyla, Pekin yönetiminin kontrolündeki Sinochem’in, en büyük hissedar olarak CEO atama ve strateji belirleme haklarının elinden alınması amaçlanıyor.

Hükümet geçen Cuma günü, "Pirelli’nin stratejik varlığını korumak için" Altın Güç yetkisinden faydalanacağını açıkladı.

Pirelli’den dün yapılan açıklamaya göre de şirketin "özerkliğinin ve sahip olduğu stratejik öneme sahip teknolojilerin ve bilgilerin korunması" için Altın Güç prosedürü devreye sokuldu.

'Sensörlerle veri toplanıyor'

Hükümet bu karara gerekçe olarak, "lastiklere yerleştirilebilen CYBER sensörlerin teşkil ettiği stratejik varlığın korunması"’ amacını da saydı. Bu sensörlerin yolların yapısı, coğrafi konum ve altyapıların durumu da dahil çeşitli alanlarda veri toplayabildiği belirtiliyor.

İtalya hükümeti, bu sensörleri ulusal stratejik öneme sahip kritik bir teknoloji olarak niteledi ve "bu şekilde toplanan bilgilerin, yapay zeka aracılığıyla karmaşık dijital modellerin oluşturulması için bulut sistemlerine ve süper bilgisayarlara aktarılabileceğini" vurguladı.

Bu teknolojinin kötüye kullanımının, hem kullanıcı verilerinin gizliliği açısından hem de güvenliği ilgilendiren bilgilerin aktarımı açısından risk yaratabileceği belirtiliyor.

Roma yönetimi, özel yetkilerini kullanarak Pirelli şirketinin "bilgilerine erişimin sınırlandırılması" da dahil bir dizi araçla stratejik varlığını ve güvenliğini korumayı amaçladığını duyurdu.

Altın Güç prosedürünün devreye sokulmasıyla, belirli stratejik kararlar için yönetim kurulunun en az beşte dördünün onayı gerekecek. Bu koşul nedeniyle Sinochem’in CEO atama yetkisi de elinden alınmış olacak.

1872’de İtalya’da kurulan lastik devi Pirelli, 2015’te aralarında ChemChina ve Camfin'in de bulunduğu bir grup yatırımcıya 7,1 milyar euro’ya satılmıştı.

ChemChina daha sonra Çin devletine ait Sinochem ile birleşmişti. Sinochem halen yüzde 37’lik hisseyle Pirelli’nin en büyük hissedarı. Pirelli'nin yüzde 9’luk hissesi de Çin’in İpek Yolu Fonu’na ait.

Pirelli CEO’su Marco Tronchetti Provera’ya ait Camfin ise hisselerin yüzde 14’üne sahip. İtalya basınına göre hükümet, CEO belirleme hakkını Camfin’e vermeyi amaçlıyor.

İtalya hükümetinin kararı, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in Çin'i ziyaretinin etkisiyle Batı ile Pekin arasındaki ilişki ve gerginlikler gündemde üst sıralardayken geldi.

Başbakan Giorgia Meloni yönetimindeki hükümet, Pekin’le arasına mesafe koymak ve daha önceki hükümetler döneminde dahil olunan Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nden ayrılmak yönünde işaretler veriyor.