FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Oyuncuların üçte biri elemelerde para kazanamıyor

Fotoğraf altı yazısı, Leicy Santos Kolombiya için ikinci kez kupaya katılıyor

59 dakika önce

Avustralya ve Yeni Zelanda'da 20 Temmuz-20 Ağustos arasında düzenlenecek Dünya Kupası, kadın futbolundaki aşılamayan bazı sorunları da bir kez daha gündeme getiriyor. Bu sorunların başında alınan primler, tıbbi gözetimin bazı durumlardaki eksikliği ve kötü antrenman tesisleri öne çıkıyor.

Profesyonel futbolcular sendikası Fifpro’nun yaptığı araştırmaya göre, üç oyuncudan biri, ulusal takımlarıyla çıktıkları eleme maçlarından para kazanmadıklarını söylüyor.

Kadın futbolcuların yarıdan fazlası, turnuva öncesi sağlık kontrolünden geçmediklerini belirtiyor.

FIFA bu yıl kadın ve erkek futbol turnuvalarının eşit koşullarda yapılacağını duyurdu. Ancak bu ödül miktarları için geçerli değil.

Oyuncular bu yılki turnuvaya daha iyi şartlarda seyahat edebilecek ve ayrı otel odalarında kalabilecek.

Oyuncular sendikası, eleme maçları için de eş şartların sağlanması çağrısı yapıyor.

Fifpro’nun kadın futbolu araştırmaları bölümünün başı olan Alex Culvin, kadın futbol kulüplerinin sayısının az olması nedeniyle, ulusal seviyede sağlık kontrolünün önemine dikkat çekiyor.

Elemeler ve turnuva aşamalarındaki primler konusu da başlıca sıkıntılardan biri.

Sendikanın araştırmasına katılan futbolcuların üçte biri, eleme maçlarını oynayabilmek için maaşlı işlerinden ücretsiz izin almak zorunda kaldıklarını ve bu maçlar için kendilerine ödeme yapılmadığını söylüyor.

FIFA bu yöndeki çağrılar sonrası turnuvaya katılan her oyuncuya takım başarısı oranında ödeme yapacak.

Buna göre, 23 oyuncudan oluşan takımlar, gruptan çıkılması halinde 30’ar bin dolar alacak. Turnuvayı kazanan ekibin oyuncuları ise 270’er bin dolar alacak.

Fotoğraf altı yazısı, Evarine Katongo

Turnuvaya bu yıl ilk kez katılacak olan Zambiya’nın oyuncusu Evarine Katongo, bu değişimin özellikle Afrikalı oyuncular için etkisi olacağını söylüyor:

“Bu gerçekten bir fark yaratacaktır. Muhtemelen ay sonunu getirmelerine faydası olacaktır”

Evarine Katongo her ne kadar ülkesinde kadın futboluna ilgi artsa da hayalinin Dünya Kupası sonrası bir yurt dışı transfer yapmak olduğunu anlatıyor.

Organizatörler bu yıl iki milyar kişinin turnuvayı izlemesini umuyor.