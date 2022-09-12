C﻿ephe hattından fotoğraflarla Ukrayna'nın karşı taaruzu

Kaynak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Fotoğraf altı yazısı, Kupiansk'ta Ukrayna askerleri

58 dakika önce

Ukrayna sosyal medyasında son karşı taaruz sonrası “özgürleştirilen” yerlerden olduğu söylenen çok fazla paylaşım yapılıyor.

Bayraklı asker fotoğraflarının yanı sıra, terk edilen Rus zırhlı araçları ve mevzi görüntüleri de paylaşılıyor.

Sosyal medyadaki bu dalga, Ukrayna ordusunun 3 bin kilometrekarelik bir alanın ele geçirildiğini söylemesi başladı.

BBC bu açıklamayı, cepheye gazeteciler alınmadığı için doğrulayabilmiş değil, ancak Rusya, yeniden toparlanmak için bazı bölgelerden çekildiklerini doğruladı.

Ukrayna’nın karşı taaruzuna fotoğraflarla baktık.

Kaynak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Fotoğraf altı yazısı, Terk edilmiş bir Rus zırhlısı

Ukrayna ordusu Kupiansk ve İzyum’a girdiklerini söylüyor.

Rus ordusu bu iki kasabadan çekildiklerini doğruladı ve Moskova destekli ayrılıkçıların elindeki bölgede yeniden toplanılacağını duyurdu.

Rus ordusu bir başka kilit yerleşim olan Balakliya’dan da çekildiklerini doğruladı.

Anadolu Ajansı muhabiri kent merkezinde yeniden dalgalanan Ukrayna bayrağını ile fotoğraf çektiren halkı görüntüledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen bölgelerde zırhlı araçlar terk edildiğini kaydediyor.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Harkov bölgesinde 30 kasaba ve köyün özgürleştirildiğini söyledi.

Kaynak, Reuters

Reuters’ın elde ettiği bir videonun, bir Ukrayna askerinin Balakliya olduğu belirtilen yerdeki Rusya yanlısı posteri indirdiğinin görüldüğü aktarılıyor.

Yırtılan posterin altından Taras Şevçenko’ya ait bir şiir çıkıyor. Birçok Ukraynalı için Şevçenko, ülkelerinin bağımsızlığını sembolize eden bir şair.

Fotoğraf altı yazısı, 50 yaşındaki çiftçi Natalia güneydeki Herson'da yaşıyor.

BBC’den Ordla Guerin, güneydeki Herson’un Novovoznesenske kasabasından 50 yaşında Natalia adlı bir çiftçi kadınla konuştu.

Natalia 2 Eylül’de köye Ukrayna askerlerinin girdiği anı anlattı:

“Ne yapacağımı bilemedim. Ellerini mi sıksam, sarılsam mı? Onlara dokundum ve çok mutlu oldum."

Kaynak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Fotoğraf altı yazısı, Vasilenkove'de Ukraynalı askerler poz veriyor.

Harkov’daki Vasilenkove isimli yerleşim yerinde de Ukraynalı askerler poz verirken görülüyor.

Bu fotoğraf Ukrayna Bölgesel Savunma Birlikleri tarafından paylaşıldı.

Fotoğrafın 10 Eylül tarihinde yerleşim yeri özgürleştirildikten sonra çekildiği iddia edildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, B﻿alakliya'daki Taras Şevçenko heykeli önünde poz verenler.

Balakliya kent merkezindeki Taras Şevçenkonko heykeli, fotoğraf çektiren Ukraynalılar’ın adresi oldu.

Zelenskiy, Ukrayna’nın Harkov’daki karşı taaruzunun altı ayındaki savaşta olası bir kırılma anı olduğunu söyledi.