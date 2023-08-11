Ekvador polisi: Başkan adayına yönelik suikastta gözaltına alınan şüpheliler Kolombiyalı

Bakan, yapılan polis baskını sırasında bir tüfek, bir makinalı silah, dört tabanca, üç el bombası, dört kutu mühimmat, iki motosiklet ve grup tarafından çalındığı bildirilen bir aracın da ele geçirildiğini belirtti.