Tunus’ta başbakana hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan karikatürist serbest bırakıldı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Tunus'ta ifade özgürlüğü halk için önemli bir reform

36 dakika önce

Tunus’ta başbakana hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan karikatürist Tawfiq Omrane serbest bırakıldı.

Siyasi hiciv karikatürleriyle bilinen Tawfiq Omrane, birkaç saat gözaltında kaldıktan sonra savcı tarafından serbest bırakıldı.

Tunus’ta fikir özgürlüğüne dair tartışmaların ortaya çıkmasına yol açan olay sonrası konuşan Omrane, siyasi karikatür çizmeye devam edeceğini söyledi.

Omrane, ülkede iki yıl önce bütün güçleri elinde toplayan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ilgili karikatürleriyle de biliniyor.

Omrane’in avukatı Anas Kadoussi, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Polis saatlerce avukatı yanında olmadan sosyal medya aracılığıyla başbakanı hicveden karikatürler çizdiği gerekçesiyle Omrane’i sorguladı” açıklamasında bulundu.

Omrane, eğer suçlu bulunursa bir yıla kadar hapse girebilir.

Tunus Başbakanı Ahmed Hachani, geçen ay cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan Necla Buden’in yerine gelmişti.

Tunus halkı, 2011 yılında Tunus'un eski devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin görevden alınmasını sağlayan ayaklanmadan beri ifade özgürlüğünü önemli bir reform olarak görüyor.

Gazeteciler Sendikası’ndan kıdemli yetkili Emira Muhammed, karikatürist Omrane’in gözaltına alınmasını, “cumhurbaşkanına yönelik eleştirel seslerin kısılmaya çalışılması” olarak yorumladı.

Bu yıl siyasi olarak aktif olan 20 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in bu hafta bir televizyon programında manşetlerinden ötürü devlet televizyonunu eleştirmesi Gazeteciler Sendikası tarafından müdahale olarak tanımlandı ve kınandı.