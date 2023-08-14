Kamboçya'da bir okul bahçesinde patlamamış binlerce askeri mühimmat bulundu

Kaynak, Kamboçya Mayın Temizleme Merkezi Fotoğraf altı yazısı, Kamboçya'da son 40 yıl içerisinde 64 binden fazla insan mayınlara basarak hayatını kaybetti

Yazan, Charlene Anne Rodrigues

Unvan, BBC News

20 dakika önce

Kamboçya’nın kuzeydoğusunda bulunan bir okulun bahçesinde patlamamış binlerce askeri mühimmat bulundu.

Okul, geçici olarak kapatıldı.

Güney Asya ülkesi, 48 yıl önce sona eren kanlı iç savaşın ardından dünyanın en çok mayın döşenmiş ülkelerinden biri konumunda.

O zamanlar Kratie eyaletinde bulunan Kraliçe Kosomak Lisesi, bir askeri karakol olarak kullanılıyordu.

Okulun bahçesinden çekilmiş fotoğraflar, paslanmış el bombaları ve tank savar füzeleri de dahil tonlarca patlayıcının titizce sıralandığını gösteriyor.

Kamboçya Mayın Temizleme Merkezi Genel Müdürü Heng Ratana, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada toplamda 2 binden fazla mühimmatın üç gün içinde ortaya çıkarıldığını söyledi.

Mühimmatın bahçenin genişletilmesi için yapılan temizlik çalışmalarında bulunduğunu belirten Heng Ratana, okulun tamamının temizlenmesi durumunda daha fazla patlayıcıya rastlanabileceğini belirtti.

Patlayıcıların bugüne kadar infilak etmemesinin öğrenciler için büyük bir şans olduğunu dile getiren Heng, “Biri toprağı kazsa ya da kazara çarpmış olsa kolayca patlayabilirlerdi” dedi.

Öğrencilere, temizlik tamamlanana kadar okuldan uzak durmaları söylendi, bu işlemin iki gün sürmesi bekleniyor.

Kamboçya'nın sekiz yıllık iç savaşı 1975 yılında sona erdi. Ancak ülke sonuçlarından hala etkilenmeye devam ediyor.

Ülke geneline yayılan mayınlar, 1979 yılından bu yana 64 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. The Halo Trust verilerine göre yaklaşık 25 bin kişi ise sakat kaldı.