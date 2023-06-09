Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığına atanması dış basında: 'Faiz artırması bekleniyor, yatırımcılar temkinli iyimser'

Kaynak, Getty Images

9 Haziran 2023, 15:56 +03 Güncelleme bir saat önce

Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan’ın atanması dış basında Türkiye'nin ekonomi politikalarında değişikliğe gideceğinin yeni bir işareti olarak yorumlandı.

Reuters haber ajansı, Merkez Bankası’nda yıllardır uygulanan düşük faiz politikası ve artan hayat pahalılığı akabinde farklı bir yolun izlenmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, Erkan’ın dört yıl içerisinde Merkez Bankası’nın başına getirilen beşinci isim olmasına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın bağımsızlığını son yıllarda sınırlandırdığı ve bu nedenle Erkan’ın karşısındaki en büyük zorluğun uygulamayı planladığı politika değişikliklerini kabul ettirmek olacağı savunuldu.

Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olan 43 yaşındaki Hafize Gaye Erkan, ABD’deki çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs’ta idari müdür olarak çalışmıştı.

Erkan, 2014-2021 yılları arasında San Francisco merkezli bir banka olan First Republic Bank’te Yönetim Kurulu Üyesi ve eş CEO olarak görev almıştı.

Reuters haberinde, Erkan’ın para politikası deneyimi olmadığı için uygulayacağı politikalara dair eğilimlerinin belirsiz olduğunu belirtti.

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı, Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olarak atanmalarının faiz oranlarında artışa gidileceği yönünde bir işaret olarak görülebileceğinin yazıldığı haberde, ekonomi uzmanlarının politika faizinin bu ay yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 20-25 düzeylerine çekilmesini bekledikleri de ifade edildi.

Buna karşın faiz oranlarında artışa giden Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığının yalnızca beş ay sürdüğüne de dikkat çekildi.

Erkan’ın bir dönem çalıştığı Partnership for New York City’nin CEO’su Kathryn Wylde, Reuters’a yaptığı açıklamada Erkan’ı "sert, zeki ve etkin" biri olarak tanımladı ve "Kesinlikle itilip kakılabilecek biri değil" ifadesini kullandı.

'Faiz oranlarında artış bekleniyor'

Financial Times gazetesi de Erkan’ın faiz oranlarında artışa gitme kararı almasının beklendiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskısıyla iki yıl önce faiz oranlarının yüzde 19’dan yüzde 8,5’a çekilmesinin bir enflasyon krizine yol açtığını savunan Financial Times; Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı, Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hafize Gaye Erkan’ın da Merkez Bankası Başkanı olmasının yatırımcılar nezdinde temkinli bir iyimserlik yarattığını yazdı.

Ancak eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görevden alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na getirilmesinin, her an Erdoğan’ın ekonomi politikalarına geri dönülebileceğinin bir işareti olduğu yorumu yapıldı.

Kaynak, Getty Images

Bloomberg'de Beril Akman imzasıyla çıkan haberde ise Erkan’ın atanmasının daha geleneksel para politikalarına geri dönüleceğinin bir işareti olarak yorumlanabileceği belirtildi.