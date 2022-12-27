Kılıçdaroğlu ile Akşener ikili görüşme için bir araya geldi

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe, Ankara



bir saat önce

Kaynak, CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmede, son dönemde iki parti arasında yaşanan gerginlik konularının ele alınması bekleniyor.

Kulislerde ise iki liderin, “adaylık tartışmalarının” da gündeme geleceği beklentisi dile getiriliyor.

Kılıçdaroğlu, görüşme öncesinde partide bulunan kurmaylarıyla kısa bir değerlendirme toplantısı yaptı ve yapacağı görüşmeye ilişkin kurmaylarına bilgi verdi.

CHP liderinin kurmaylarına “gündemdeki tüm konuları görüşecekleri” mesajı verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, bu görüşme nedeniyle, katılacağı televizyon programını da iptal etti.

CHP ile İYİ Parti arasında bir süredir, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ikinci isimlerin yaptığı açıklamalar nedeniyle medya üzerinden tartışma yaşanıyor.

Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak kararı getirilmesi üzerine, Akşener’in İmamoğlu ile birlikte Saraçhane mitinginde buluşması tartışma konusu olmuştu.

Kılıçdaroğlu Almanya’dayken Akşener’in İmamoğlu ile Saraçhane mitingini gerçekleştirmesi CHP içinde rahatsızlık yaratmış ve “rol çalıyor” yorumlarına neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu, bir partinin başka bir partinin belediye başkanını aday göstermesine ilişkin yorumunun sorulması üzerine “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” ifadelerini kullanmış ve bu açıklamalar da İYİ Parti’nin tepkisine yol açmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız” derken, Saraçhane mitingine katılmasına yönelik tepkilere “Böyle ahmaklık görmedim” yanıtı vermişti.

Akşener şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Bir tek Mersin hariç diğerlerinin tümü bütün CHP’nin ve İyi Parti teşkilatlarının çalışarak seçtirdiği belediye başkanları. Dolayısıyla bu arkadaşların iyi yaptıklarından da kötü yaptığı işlerinden de mesulüz. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız! CHP üyesi olarak seçilebilirler ama onların sorumluluğu hepimize ait."