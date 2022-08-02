Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grubu'nu Erzurum’da topladı: 'Ceplerini dolduruyorlar, o ceplerin hepsini dikeceğim'

Kaynak, CHP

2 Ağustos 2022, 16:05 +03 Güncelleme 16 dakika önce

Ayşe Sayın, Erzurum

TBMM’nin tatile girmesinin ardından, grup toplantılarını her hafta bir ilde yapma kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı Erzurum oldu.

Milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve parti yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, iktidarın canlı hayvandan, buğday ve arpaya kadar her şeyi ithal ettiğini savunarak, “Komisyon da alıyorlar, cephelerini de dolduruyorlar. O ceplerin hepsini dikeceğim” dedi.

Partisinin uzun süredir Erzurum’dan milletvekili çıkaramamasının sorumlusunun CHP’nin kendisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Erzurumlularla kucaklaşmaya, helalleşmeye geldiğini" söyledi.

Erzurum, AKP’nin ve geçmişte de MHP’nin “kalesi” olarak bilinen illerden.

CHP, 1983’de Halkçı Parti’nin bir milletvekili çıkarabildiği ilde uzun yıllardır milletvekili çıkaramıyor. İlde tek bir belediyesi dahi yok.

İlk toplantı adresi olarak Erzurum’un seçilmesinde, “kendisine kapalı” seçmenle buluşma, “barışma” arayışı etkili olmuş. CHP lideri bu nedenle 128 milletvekili ve parti yöneticileri ile birlikte Erzurum’a bir anlama “çıkartma” yaptı.

Önümüzdeki seçimler için hedefini “iktidar” olarak koyan CHP’liler Erzurum’dan en az bir milletvekili çıkaracakları iddiasında.

Bazı milletvekilleri, “geçmişte, kapısından yüzümüze kapatılan evlere işyerlerine artık giriyoruz, dertleri dinliyoruz, umutluyuz” diyor.

CHP’lilerin grup toplantılarını Erzurum’dan başlatmalarının bir başka önemli nedeni de kentin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli kilometre taşlarından Erzurum Kongresi’ne ev sahipliği yapmış olması.

İlk durak tarihi kongre binası

128 milletvekili ile birlikte Erzurum’a giden Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina oldu.

Erzurum Kongresi müzesini gezen Kılıçdaroğlu’na, Erzurum Kongresi ile ilgili sunum yapıldı.

'Erzurum’la kucaklaşmaya helalleşmeye geldik'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partili milletvekilleriyle daha sonra Erzurum’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi, sorunlarını dinledi.

İlk olarak bir kebapçıyı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na kentin yöresel lezzetlerinden “cağ kebabı” ikram edildi.

Hayat pahalılığından yakınan bir esnafa ise Kılıçdaroğlu, “Biraz sabredin, umudunuzu yitirmeyin, bütün sorunlarınızı çözeceğim” sözü verdi.

Aynı esnaf partinin il, ilçe teşkilatlarının daha aktif olmasını, CHP liderinin daha sık Erzurum’u ziyaret etmesini isteyince Kılıçdaroğlu, "128 milletvekiliyle Erzurum’la kucaklaşmaya, helalleşmeye geldik. Bunları hepsini çözeceğiz” karşılığını verdi.

Bir başka esnaf ise işçi ve memurların sorunlarının dile getirildiğini ama esnafın “unutulduğundan” yakındı.

Kılıçdaroğlu esnafı unutmadıklarını, iktidara geldiklerinde de ilk yapacakları işlerden birinin “Esnaf Bakanlığı kurmak” olacağını söyledi.

Tesisatçılık yapan bir esnaf, maliyet artışından yakınarak, "Dünü arar olduk” dedi.

O sırada dükkanda olan yaşlı bir kadın ise Suriyelilerden dert yandı:

“Çok fazla Suriyeli var, bunları istemiyoruz, umutsuz değiliz sizden.”

Kılıçdaroğlu da “Umutsuz olmayın inşallah çözeceğiz, hayır duanızı eksik etmeyin” karşılığını verdi.

Bir öğretmen KHK’lı olduğunu ve meslekten atıldığını ancak geri dönüş davasını kazanmasına karşın başlatılmadığını anlattı.

KHK’lı öğretmenin, “EYT’yi nasıl halletliniz KHK’lıları da halledin” sözlerine Kılıçdaroğlu, “Halledeceğiz” yanıtını verdi.

Bir esnafın “Bağ-kur borcunu bile ödeyemiyoruz. Hep işçi memur deniyor. Bizi unutmayın” dert yanması üzerine Kılıçdaroğlu, “Esnaf unutulur mu? Esnaf Bakanlığı kuracağız” karşılığını verdi.

Yaşlı bir kadın Kılıçdaroğlu’na yaklaşarak dört çocuğundan birinin cezaevinde olduğunu ve diğer üçünün de işsiz olduğunu anlattı:

“Ben 70 yaşındayım. Çocuklarım işsiz hangi kapıya gitsem kapı kapanıyor. CHP’li olduğumuz için. Cumhurbaşkanı hepimizin devlet bizim bayrak bizim. Bir oğlum cezaevinde bakamıyorum. Gücüm yetmiyor. Bize bir yardımcı olun. Bu bölmeye çalmaya çırpmaya kimsenin hakkı yok. Beşli çeteler yerken, on tane maaş alırlarken benim bir emekli maaşım var.”

'Allah’tan korkun var mı?'

Genç bir esnaf Kılıçdaroğlu’na “Allah'tan korkun var mı?” diye sordu. CHP liderinin “Elbette” yanıtı üzerine aynı esnaf, “Buraya 70 yaşında bir tanıdığım geldi. Bana CHP hiç iktidar olmadı nereden biliyorsun nasıl olduğunu, diye sordu. Bir kez oy kullandım, pişman oldum. Oyum inşallah bu sefer size” dedi. CHP lideri ise teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, kirasını ödeyemeyen bir esnafın ise telefon numarasını alarak, sorununu çözeceği sözü verdi. Dükkanlar arasında geçiş yaparken, “Hak hukuk adalet” sloganları ve “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atılan Kılıçdaroğlu’na, bazı vatandaşlar “Adayımız sensin, gönlümüzün cumhurbaşkanı sensin” dedi.

CHP lideri, daha sonra Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde milletvekilleri, Parti Meclisi, MYK üyeleri, komşu illerin il başkanları ve partililerin katılımıyla grup toplantısını gerçekleştirdi.

Grup Başkanvekili Engin Özkoç, toplantıyı, “5. Yasama yılının 34. Birleşimini açıyorum” diye başlattı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından CHP lideri kürsüye çıktı.

CHP eleştirisi: 'Ankara’da nutuklar attık, çayınızı kahvenizi içmedik'

TBMM’nin tatile girdiğini anımsatarak konuşmasına başlayan Kılıçdaroğılu, “Ama ülkenin dertleri devam ediyor. Biz Meclis tatile girdi oturalım, Türkiye’nin sorunlarını seyredelim, böyle bir düşüncemiz yok. Karar aldık, bir şey yapmamız bir yerden başlamamız lazım” dedi. CHP lideri, “kadim, tarihi şehir” olan Erzurum’un ilk akıllarına gelen kent olduğunu söyledi.

Atatürk’ün Erzurum Milletvekili olduğunu, kentin CHP’nin tarihinde de özel bir yeri olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Madem bu kent bu kadar önemli, tarihsel açıdan bu kadar derinlikli bir kent, acaba neden CHP’ye sempati göstermedi, uzun süredir milletvekili çıkaramadı?” sorusunu yöneltip, partisini eleştirdi:

“Bu işin sorumlusu, kabahati Erzurumlular değil; bizde, CHP’lilerde. Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik. Ankara’da nutuklar attık, gel çayını kahvesini iç, hiçbir şey olmazsa cağ kebabını ye kardeşim. Biz aynı zamanda Erzurum’a Erzurumlularla kucaklaşmaya helalleşmeye geldik.”

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin durumunun pek parlak olmadığını, yeni bir mücadele başlatmaları gerektiğini, Türkiye’nin tek kişinin yönetimine bırakılamayacağını ifade etti.

Nutuk’tan pasajlar okuyan ve Atatürk’ün Dolmabahçe önünde demirleyen işgal devletlerinin gemilerini görünce söylediği “Geldikleri gibi gidecekler” sözünü anımsatan Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi’nin milli iradenin ilk kez açık ve net olarak telaffuz edildiği kongre olduğunu anımsattı.

'Meclis’e gelmediler ama gün olacak hepsi gelecek'

Sorunların çözüm adresinin TBMM olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, dün partisinin sağlık çalışanlarının görüşülmesi için yaptığı olağanüstü toplantı çağrısına karşın iktidar kanadının toplantıya katılmamasını eleştirdi.

CHP lideri, “Niye gelmiyorsunuz, niye katılmıyorsunuz, var mı bir sorun? Çözülmesi gerekiyor, çözüm adresi TBMM. Gelmediler ama gün olacak, hepsi gelecekler. Gün olacak o Meclis’in önündeki bayrak kayıtsız şartsız hakimiyetin milletin olduğunu güçlü şekilde seslendirecek. Bunu millet ittifakı olarak yapacağız” dedi.

'Suriye’ye gidecektik, 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi'

Türkiye’de işsizlik, yoksulluk sorunu olduğu kadar, komşu ülkelerle de kavgalı bir ülke görünümünde olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Suriyeli sorununu çözeceklerini söyledi:

“Suriye’ye gideceklerdi, namaz kılacaklardı değil mi? Onlar gidemedi ama resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Gerçek rakamı bilmiyoruz. Bugün bir vatandaş "Suriyelileri gönderecek misiniz?" dedi. Hiç merak merak etmeyin, ırkçılık yapmadan kimsenin onuruyla oynamadan onları davulla zurnayla göndereceğiz.”

'Bay Kemal hakkınızı teslim edecek'

14 bin taşeron işçi için kadro verilmesi için örgütlenmeyi ilk olarak Erzurum’dan başlattıklarını belirten Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında 100-150 bin civarındaki taşeron işçiyi kadroya alma sözü verdi:

“14 bin taşeron çalışan PTT işçisine sesleniyorum, meraklanmayın, birilerinin deyimiyle Bay Kemal sizlerin hakkını teslim edecek. Aynı zamanda bu modern köleliğine de son vereceğiz, onların onların hakkını hukukunu teslim edeceğiz.”

'O ceplerin hepsini dikeceğiz'

Kılıçdaroğlu, Erzurum’un sürekli kan kaybettiğini 81 il içinde gelişmişlik sıralamasında 62. Sırada yer aldığını belirterek, iktidar olduklarında kentin, bölgenin hayvancılık ve tarım merkezi olmasına dönük projesini açıkladı.

Çiftçilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan kredi faizlerini sıfırlayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, iktidarın canlı hayvandan, buğday, arpaya kadar her şeyi ithal ettiğini belirterek, “Komisyon da alıyorlar, cephelerini de dolduruyorlar. O ceplerin hepsini dikeceğim” dedi.

Proje ile bölgede 750 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, iktidara yakın müteahhitleri hedef aldı:

“Eğer büyüyeceksek hep beraber büyüyeceğiz, Erzurum da, Kars da, Van da büyüyecek. Her yerin ekonomik durumuna göre coğrafi koşullarına göre öngörülen yatırımları yapacaksınız. Bu 5 yıl içinde 1 milyar dolarlık yatırım demektir. 1 milyar lira Türkiye Cumhuriyeti için büyük para değil. 5’li çetenin bir köprüsüne 35 milyar dolar garanti veriyorlar. Ben o paraların tamamını söke söke alacağım, Yok öyle Londra’daki mahkemelere gidecekler, mahkeme görülecek. Mahkemeyi ister Londra’ya ister Papua Yeni Gine’ye götür, ben o paraları söke söke alacağım.”

Kaynak, CHP

'Tefeciye hizmet ediyorlar'

Erzurum Alvar Barajı’nın yıllardır yaşama geçirilemediğini, iktidarın “5’li çeteye hizmet ettiğini” savunan Kılıçdaroğlu, “5’li çeteye aracılık ediyorlar, Bay Kemal görüşür mü? Görüşmem efendim” görüşünü dile getirdi. Çiftçi esnaf destek kredileri için bütçeden ilk 6 ayda 20 milyar lira ayrıldığını, tefecilere ve faizcilere ise 134 milyar 400 bin lira ödendiğini kayderen Kılıçdaroğlu, “Çıksınlar bay Kemal doğruyu söylemiyor, bu rakam yanlıştır, desin bakalım. Diyemez efendim. Tefecilere hizmet ediyorlar” görüşünü dile getirdi.

İktidar olduklarında bütün haksızlıkların önüne geçeceklerini ve haksızlık yapanların “burnundan fitil fitil getireceğini” belirten Kılıçdaroğlu, bir kez daha partisine katılım çağrısı yaptı:

“Gelir dağılımında hak hukuk adalet istiyorsanız, bize katılacaksınız,. Canlı hayvan eti ithal eden bir iktidardan kurtulmak istiyoruz, kendimiz üretelim, kendimiz işleyelim, diyorsanız. Bize katılacaksınız. 5’li çetelere devletin geliri peşkeş çekildi dönemi bitsin, diyorsanız bize katılacaksınız. Ey Bay Kemal bu 128 milyar doları hortumlayanlardan hesap sor diyorsanız bize katılacaksınız, EYT'liyseniz bu sorun çözülsün diyorsanız bize katılacaksınız.”

'Geliyor gelmekte olan'

Erzurum'daki toplantıdan son derece memnun kaldığını belirten Kılıçdaroğlu’nu partililer ve vatandaşlar uzun süre ayakta alkışladı. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Herkesin inancına, yaşam tarzına saygılıyım, herkesin kimliğine saygılıyım. Eğer bir sorun varsa bir çocuk yatağı aç giriyorsa o gece gözümü kırpmamalıyım, o sorunu çözmeliyim. Gönül birliğiyle birlikte yapacağız. Ey Erzurumlular, hiç kimse unutmasın, geliyor gelmekte olan.”