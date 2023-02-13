Seçimlerin ertelenmesi çağrısı: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç 3 seçenek önerdi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, TBMM yolunda bayraklar yarıya indirildi

bir saat önce

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türkiye’nin Güneydoğu’sunu vuran Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, normal takvime göre 18 Haziran’da yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin “ivedilikle” ileri bir tarihe ertelenmesini istedi.

Sosyal medya hesabından “Büyük milletimizin başı sağolsun” başlığıyla açıklama yapan Arınç, yaşanan depremle ilgili “Tarih kitaplarına belki de Büyük Güneydoğu Anadolu depremi olarak geçecek, etkisi yıllara yayılacak, gönlümüzde ve ruhumuzda onulmaz yaralar açan devasa bir felaket yaşadık” görüşünü dile getirdi.

Depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Arınç,“Vatandaşlarımız şu an seçim değil, yaşam mücadelesi veriyor” dedi.

Arınç, buna karşın bazı siyasetçilerin ve gazetecilerin seçimin “Mayısta mı, Haziranda mı yapılacağını tartıştığına” dikkat çekti.

Depremden etkilenen illerin 85 milletvekili ile parlamentoda temsil edildiğini belirten Arınç, deprem nedeniyle bu bölgede seçim yapma olanağı kalmadığını savundu:

“Manzara o kadar acı ki; buralarda seçmen kalmamış. Hem seçmen kütükleri geçersizleşmiş hem de seçim yapmak hukuken ve fiilen imkansız hale gelmiş. Belki de seçime gidilirken Yüksek Seçim Kurulu nüfus sayımı ile bu illerin kaç milletvekili ile temsil edileceğini yeniden hesaplayacaktır.”

Bu ortamda seçimlerin yapılamayacağını belirten Arınç, ileri bir tarihe ertelenmesine ilişkin de yöntem önerdi.

Eski TBMM Başkanı, Anayasanın 78. maddesine bir fıkra eklenmesini önerdi.

Anayasa’nın 78. Maddesi sadece “savaş nedeniyle” seçimlerin 1 yıl ertelenmesine olanak tanıyor.

Arınç bu maddeye, deprem benzeri afetlerde de seçimlerin ertelenmesi ekinin konulmasını önerdi.

Anayasanın 79. maddesinin seçimle ilgili YSK'yı görevlendirdiğini hatırlatan Arınç, kurumun toplanarak, "mevcut durum karşısında" seçimlerin 2023 Mayıs veya Haziran aylarında yapılamayacağına hükmedebileceğini kaydetti.

3 seçenek önerdi

Kaynak, DHA

Arınç, açıklamasında seçim tarihi ile ilgili de üç öneri ileri sürdü.

Eski TBMM Başkanı, birinci tercihinin genel seçimlerin, 2024'teki yerel seçimlerle birleştirilmesi olduğunu kaydetti.

İkinci tercih olarak ise seçimlerin 2023 Kasım ayına ertelenmesini önerdi.

Üçüncü olarak ise tüm siyasi partilerin üzerinde mutabık kalacağı bir tarihte yapılması seçeneklerini önerdi.

DEVA Partisi: Seçimler ertelenemez

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, depremlerden sonra seçimlerin ertelenebileceği iddiasına tepki gösterdi.

Anayasamıza göre seçimlerin ertelenmesinin mümkün olmadığını söyleyen Şahin, seçimleri Cumhurbaşkanı’nın da YSK’nın da erteleyemeyeceğini belirtti.