Peru petrol sızıntısı nedeniyle Repsol şirketine 4,5 milyar dolarlık dava açtı

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25 Ağustos 2022, 12:11 +03 Güncelleme 56 dakika önce

Ocak ayında Peru'nun başkenti Lima'da denizi kirleten ve sahil kıyılarını siyaha boyayan büyük bir petrol sızıntısının ardından ülkenin tüketici koruma kurumu Indecopi, İspanyol enerji şirketi Repsol'a dava açtı.

İndecopi, şirketin çevreye verilen hasar için 3 milyar dolar, bölgedeki insanlara ise 1,5 milyar dolar ödemesini istedi.

Sızıntının 15 Ocak'ta, Mare Doricum adlı İtalyan tankerin Repsol'un La Pampilla rafinerisinde boşaltma yaparken meydana geldiği düşünülüyor.

Repsol, sızıntıyla ilgili sorumluluk kabul etmedi ve kendisi hakkındaki iddiaların "temelsiz, kabul edilemez ve tutarsız" olduğunu söyledi.

Şirket, başta sızıntının sebebinin "Hunga Ha'apai Adası'ndaki Tonga dağında meydana gelen volkanik patlamayla aniden ortaya çıkan anormal dalgalardan" kaynaklandığını belirtti.

Ancak şirket yetkilileri daha sonra olayın İtalyan petrol tankeriyle ilgili olduğu söyledi.

BBC'ye konuşan bir yetkili, "Mahkemenin davayı kabul ettiğine dair bir bilgi almadık. Henüz sızıntının sebebi araştırılıyor. İlk bulgular, sızıntının Mare Doricum tankerinin kontrolsüz hareketlerinden kaynaklandığına işaret ediyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Her halükarda Repsol, sızıntıdan etkilenen bölgeyi temizlemek, oradaki insanlara destek vermek ve bölgedeki canlı yaşamı kurtarmak için elinden geleni yaptı."

Repsol, Mayıs ayında temizleme çalışmalarının maliyetinin 150 milyon dolar olacağını açıklamıştı.

Şirket, geçen yıl bu meblağın 16 katı kâr etti (2,499 milyar dolar).

Ocak ayında savcılar Repsol'un sızıntıdaki rolünü incelemek için ceza soruşturması başlatmıştı.

Firmadan dört yöneticinin soruşturma kapsamında 18 ay boyunca ülkeden ayrılması yasaklandı.

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'En büyük çevre tahribatı'

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, 20 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sızıntının "ülkenin denizleri ve kıyılarında meydana gelen en büyük çevre tahribatı" olduğunu söyledi.

Yerel balıkçılar o sırada çok sayıda eyleme katıldı.

İndescopi, bölgenin sızıntının etkilerini hissetmeye devam ettiğini iddia ediyor.

İndescopi Başkanı Julian Palacin, "Etkilenen tüm insanlar için Repsol'dan tazminat almak istiyoruz." dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Petrol sızıntısından çok sayıda hayvan etkilendi

Okyanusların korunması için mücadele eden Oceana adlı kurumda çalışan Melissa Moore, "Bu sızıntı, bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısında koruma altında olan iki farklı bölgeyi etkiliyor. Bu bölgelerde yasal olarak korunan Humboldt penguenleri ve su samurları bulunuyor" dedi ve sözlerine devam etti: