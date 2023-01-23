İspanya'da Ukraynalı sığınmacıları kötü koşullarda kaçak sigara üretiminde çalıştıran çete çökertildi

Kaynak, İSPANYA POLİSİ / EUROPOL

54 dakika önce

İspanya'da polis, üç fabrikada kaçak sigara üreten bir çeteyi çökertti. Polis, çetenin Ukraynalı sığınmacıları fabrikalarda kötü koşullarda çalıştırdığını açıkladı.

İspanya'nın üç ayrı bölgesinde yürütülen operasyonda 20'den fazla ev, tesis ve dükkanda arama yapıldı; 27 kişi gözaltına alındı.

Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) yardımıyla yürütülen operasyonda piyasa değeri 37,5 milyon euro (yaklaşık 770 milyon TL) olan tütün ürünleriyle; çok sayıda lüks araç, mücevher ve nakit para da ele geçirildi.

Reisleri çok lüks bir hayat yaşayan çetenin büyük miktarda tütünü kaçak şekilde ülkeye soktuğu ve fabrikalarında sahte sigara ürettiği iddia ediliyor.

Seville, Valencia ve La Rioja'daki fabrikalarda günde 500 binden paketten fazla sigara üretilebildiği, sigaraların İspanya içinde ve dışında satıldığı tespit edildi.

Ayrıca çetenin esrar üretimine de yöneldiği açıklandı.

Polis, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlayan işgali sonrası ülkelerinden kaçan Ukraynalıların fabrikalarda kalabalık prefabrik barınaklarda yaşadıklarını açıkladı.

Bazıları İspanya'ya kaçak şekilde giren Ukraynalıların her gün çok uzun saatler çalıştırıldıkları ve yakalanmaktan korktukları için fabrikalardan ayrılmadıkları belirtildi.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Avrupa ülkelerinde halen yaklaşık 8 milyon Ukraynalı sığınmacı yaşıyor.

Rusya'nın işgali sonrası ülkelerinden ayrılan Ukraynalı sığınmacıların 160 binden fazlası İspanya'da yaşıyor.

Avrupa Parlamentosu tarafından Kasım ayında yayımlanan bir raporda, kıtada Ukraynalılara yönelik emek sömürüsünün arttığı vurgulanmıştı.