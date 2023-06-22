Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'e çıkardı

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22 Haziran 2023, 14:02 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2,5 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırdı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltildi.

Bu, Aralık 2020'den bu yana yapılan ilk faiz artışı kararı. Faizin son kez artırıldığı bu dönemde Merkez Bankası faizi yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarmıştı.

Faiz kararının açıklanmasından önce piyasa anketlerinde beklenti faizin yüzde 17 ila 30 arasında bir seviyeye yükseltileceği yönündeydi.

Merkez Bankası PPK faiz artışıyla ilgili, "dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına" karar verdiğini açıkladı.

Goldman Sachs, ortodoks politikaları izleyen bir yönetimin faizi yüzde 40'a çıkarmasını beklerken, JP Morgan ve Bank of America yüzde 25'e yükseltilmesi tahminini paylaşmıştı.

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı, Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olarak atanmalarının faiz oranlarında artışa gidileceği yönünde bir işaret olarak yorumlanmıştı.

Merkez Bankası başkanlığına Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Kavcıoğlu, düşük faiz politikasıyla liradaki değer kaybı karşısında "liralaşma" adı verilen bir stratejiyi takip etmişti.

Lira son 10 yılda dolar karşısında yüzde 90'a yakın değer kaybetti. Enflasyon ise Kasım 2022'de resmi verilere göre yüzde 85'i geçerek 1998'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Merkez Bankası Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran'da görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devralmıştı.

Erkan son 4 yıl içinde Merkez Bankası’nın başına getirilen 5. isim oldu.

'Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma kademeli olarak güçlendirilecektir'

Banka tarafından yapılan yazılı açıklamada, enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak devam edeceği şu ifadelerle açıklanıyor:

"Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir.

"Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

"Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir."

Hafize Gaye Erkan kimdir?

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Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olan 44 yaşındaki Hafize Gaye Erkan, çalışma yaşamanın başında 10 yıla yakın süre Goldman Sachs’ta idari müdür olarak çalıştı.

Goldman Sachs, ABD’deki çok uluslu bir yatırım bankası.

Erkan, 2014-2021 yılları arasında San Francisco merkezli bir banka olan First Republic Bank’te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Banka, 2023 yılında iflas etti ve bu iflas, 2008’de batan Washington Mutual'dan sonra ABD bankacılık tarihindeki en büyük ikinci iflas olarak kayıtlara geçti.

Erkan, First Republic Bank’te Temmuz 2021 ve Aralık 2021 dönemi arasında eş CEO olarak görev yaptı.