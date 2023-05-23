İngiltere'ye yüksek lisans için gelen yabancı öğrenciler ailelerini getiremeyecek

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İngiltere hükümetinin getirdiği göçmenlik kısıtlaması kapsamında, birçoğu yüksek lisans derecesinde eğitim görmeye gelen yabancı öğrenciler artık aile üyelerini getiremeyecek.

Kısıtlama duyurusu, ülkeye yasal yollardan giriş yapan göçmen sayısına ilişkin resmi rakamların açıklanacağı Perşembe gününden önce yapıldı.

İngiltere'ye yasal göçün bu yıl 700 bine ulaşarak rekor kırdığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl yabancı öğrencilerin bakmakla yükümlü oldukları 135 bin 788 kişiye vize verilmişti. Bu rakam 2019 yılı rakamın neredeyse 9 katı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, geçen hafta yaptığı bir konuşmada yasal göçün çok yüksek olduğuna işaret etti.

Yetkili mercilerin, göçü azaltmak için "bir dizi seçeneği değerlendirdiklerini" belirten Sunak, gelecekte kabul edilebilir düzeylere ilişkin kesin bir rakam vermeyi reddetti.

İngiltere'de Muhafazakar Parti hükümetleri daha önce net göçü yılda 100 binin altına düşürme sözü vermiş ancak bu hedefi defalarca tutturamayınca 2019 seçimleri öncesinde bu hedeften vazgeçmişlerdi.

Son açıklamaya göre, araştırma programı olarak belirlenen kurslarda okuyanlar dışındaki lisansüstü öğrencilerin eşleri ve çocuklarının kurs süresince İngiltere'de yaşamak için vize başvurusu yapmalarına artık izin verilmeyecek.

Geçen yıl, lisansüstü öğrencilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilere verilen 135 bin 788 vize, tüm sponsorlu eğitimle ilgili vizelerin yüzde 20'sinden fazlasını oluştururken, 2019'da bu oran yüzde 6 idi.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, bakmakla yükümlü olunan kişilere verilen vizelerde "benzersiz bir artış" olduğunu ve "göç sayısını azaltabilmek için bu yolu sıkılaştırma zamanının geldiğini" söyledi.

Parlamento'da konuşan Braverman, bu hamlenin göçü azaltmak ve "öğrencilerin İngiltere'ye getirebileceği ekonomik faydaları korumak" arasında "doğru dengeyi sağladığını" belirtti.

Başbakan Sunak ise bakanlara, Ocak 2024'te yürürlüğe girecek olan değişikliğin net göç rakamlarında "önemli bir fark" yaratacağını söyledi.

İngiltere'ye vizeyle gelen öğrencilerin, bakmakla yükümlü oldukları kişilerle ilişkilerini kanıtlayan belgeler sunmaları ve vize için 490 sterlin ödemeleri gerekiyor.