Şırnak’ta otobüsün devrilmesiyle iki asker hayatını kaybetti

Şırnak’ta Uludere karayolu Balveren beldesi civarında askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada iki asker hayatını kaybetti. Dördü ağır olmak üzere 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şırnak'ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”