Hindistan milli takımında forma giyen kadın futbolcu: Şimdi kuryelik yapıyorum

Yazan, Megha Mohan

Unvan, Kadın ve Kimlik Çalışmaları Muhabiri

bir saat önce

Hindistan'ın Kalküta şehrinde insanların günlük hayatlarıyla ilgili videolar hazırlayan sosyal hizmetler görevlisi Atindra Chakraborty, iki vardiya arasında durdurduğu Poulami Adhikari'ye sorular soruyor.

Poulami sabah 06.00'dan beri çalışıyordu ve muhtemelen gece 01.00 gibi işi bırakacak. Ancak yine de kısa bir sohbete hayır demiyor.

Kırmızı tişörtünde beyaz harflerle "Zomato" logosu olan 24 yaşındaki Poulami, Hindistan'ın en büyük yemek teslimat uygulamasında bisikletli kurye olarak çalışıyor.

Kendisi bir zamanlar Hindistan'ın 16 yaş altı kadın futbol takımında oynayıp ülkesini uluslararası turnuvalarda temsil etti. Ancak ailesi ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlayınca, çalışıp para kazanması gerekti.

Bu kısa sohbetin ardından bisikletine binerek yemek teslimatına devam eden Poulami'nin videosu viral oldu.

Sosyal medyada soru yağmuru başladı. Genç bir kadın nasıl futbol kariyerini bırakarak yemek teslimatına başlardı?

Onun hikayesini duymak istiyorlardı.

"Tanrı'nın çocuğu"

Poulami, düşük gelirli insanların yaşadığı bir mahallede büyüdü. Ona "Tanrı'nın çocuğu" diyorlardı.

Annesi, o henüz iki aylıkken ölünce, teyzesi tarafından büyütüldü. Babası yarı zamanlı taksi şoförüydü ve ekonomik sıkıntı yaşıyorlardı.

Poulami yedi yaşındayken mahalledeki erkek çocuklarının futbol oynadığını fark etti ve onlara katıldı. Çünkü şort giyiyordu ve oyun arkadaşları onun erkek olduğunu düşünmüştü:

"Ancak benim kız olduğumu öğrendiklerinde aileleri beni saha yetkililerine ve sonra da teyzeme şikayet etmeye başladı. 'Bir kız nasıl şort giyip erkeklerle futbol oynar' dediler."

Poulami çok mutsuz olduğunu, her gün ağlayarak eve döndüğünü çünkü oynamayı çok istediğini söylüyor.

Teyzesi onun hayalini gerçekleştirmek için bir yol buldu ve kurs ayarladı.

Poulami sonunda yerel futbol antrenörü Anita Sarkar'ın dikkatini çekti. Sarkar'ın rehberliğinde Kalküta'nın futbol ligindeki bir takımda oynamaya başladı. Henüz 12 yaşındayken Hindistan'ın 16 yaş altı milli takımına seçildi.

Kısa sürede hayal edemeyeceği fırsatlar karşısına çıktı. Ailesinden kimse daha önce uçağa binmemişti ancak o, çok sevdiği takım arkadaşlarıyla maçlara giderken bunu deneyimledi.

"Benim için Hindistan milli takım forması giymek, ülkemi böylesine genç bir yaşta temsil etmek kariyerimin en iyi dönemiydi" diyor ve ekliyor:

"Formayı ilk kez giydiğimde, mutluluktan tüylerim diken diken olmuştu."

2013'te Güney Asya Futbol Federasyonu'nun genç kadınlar şampiyonası maçları için Sri Lanka'ya gitti.

2016'da uluslararası sokak futbolu turnuvası olan Homeless World Cup için Glasgow'daydı.

Maç başına yaklaşık 100 dolar ödeme alıyordu.

Ancak zorluklar baş gösterdi.

"Futbol malzemeleri alamadık"

"Ailemin ekonomik durumu nedeniyle hiçbir zaman olması gerektiği gibi futbol malzemeleri alamadık ya da günde üç öğün düzgün yemek yiyemedik."

2018'de Poulami'nin bacağı sakatlandı, bazı operasyonlar geçirmesi ve dinlenmesi gerekti. Tekrar oynayabilecek hale gelse de başka problemler ortaya çıktı.

Ailesinin gelire ihtiyacı vardı, ablası evlenmiş ve taşınmıştı. Poulami artık ev halkına yardım etmeliydi.

Böylece futbolu bıraktı.

Şimdi gece 01.00'e kadar çalışıyor. Antrenman yapmak için zamanı ve gücü yok. İki vardiyada 15 saatten fazla çalışarak günde 300 rupi yani yaklaşık 3,60 dolar kazanabiliyor.

"Eğer günde 8-10 saat çalışacağım düzgün bir iş bulursam üç dört saat futbola ayırabilirim."

Video viral olduğunda Poulami'ye evinden 40 km uzakta bir yerden antrenörlük teklifi geldi ancak teklif edilen para Zomato'da kazandığından daha azdı.

Tekrar profesyonel futbol oynamayı uman Poulami kadın sporlarına ülkesinde, hatta dünyada yeterince önem verilmediğini söylüyor: