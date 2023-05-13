Oy kullanmaya giderken dikkat edilmesi gerekenler

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13 Mayıs 2023 Güncelleme 47 dakika önce

Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Bu seçimde bir önceki genel seçimde oy kullanmamış olan 4 milyon 823 bin 816 yeni seçmen oy kullanacak. Bu sayı, Türkiye tarihinin en yüksek ikinci yeni seçmen miktarı. Bundan önce yalnızca 2011 genel seçiminde 10 milyon ile bundan fazla yeni seçmen oy kullanmıştı.

Hem ilk defa oy kullanacak 4,8 milyon kişi için hem de daha önce oy kullanmış olsa da hafızasını tazelemek isteyenler için, oy kullanmaya giderken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bir rehber hazırladık.

Oy kullanmaya gitmeden önce

Oy kullanmak için evinizden çıkmadan önce ilk yapmanız gereken şeylerden biri, nerede oy kullanacağınızı kontrol etmek. Bunu yapmanın dört yolu var:

secmen.ysk.gov.tr

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının “Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"

444 9 975 (Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi)

turkiye.gov.tr (e-devlet)

Dışarı çıkmadan önce emin olmanız gereken bir diğer husus da geçerli bir kimlik belgenizi yanınıza aldığınızdan emin olmak. Herhangi bir nedenle kimliğiniz yoksa, nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilirsiniz. Kimliğin yanı sıra pasaport, ehliyet veya evlilik cüzdanınızı da kullanabilirsiniz. Seçmen kağıdınızı yanınızda götürmenize ise gerek yok.

Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (izinli bulunanlar dahil), askeri öğrenciler ve ceza infaz kurumlarında hükümlü olanlar ise seçimde oy kullanamayacak.

Oy kullanacağınız yere ulaştığınızda

Boş veya geçersiz oy vermek istemiyorsanız kabine girdiğinizde dikkat etmeniz gerekenler var.

Öncelikle elinizdeki mührün doğru çalışıp çalışmadığını deneyin. Bunu pusula veya zarflar dışında herhangi bir yüzeye basarak deneyebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı pusulasında dilediğiniz adaya, yanındaki adaya taşmayacak şekilde mühür basın.

Genel seçim pusulasında ise oy vermek istediğiniz partiye, aynı şekilde mührü basın. Eğer bir parti yerine bir ittifaka oy vermek istiyorsanız, bunu ittifak kutusunun herhangi bir yerine veya aynı ittifak içinde birden fazla partiye mühür basarak da yapabilirsiniz. Bunun nasıl bölüştürüleceğinizi bu haberimizin ilgili ara başlığının altında görebilirsiniz.

Unutmayın: Mührü yanlış bir noktaya basarsanız yeni bir pusula almanız mümkün değil.

Pusulanın üzerine herhangi bir karalama yaparsanız veya pusulanın bütünlüğünü bozarsanız oyunuzun geçersiz sayılacağını unutmayın.

Son olarak oy pusulalarınızı zarfın içine koyun ve elinizde zarfla kabini terk edin.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Refakatçi gerektiren bir durumunuz yoksa kabine tek başınıza girmeniz gerekecek

Kabinden çıktıktan sonra

Zarfınızı sandığın içine atın. Daha sonra da seçmen sandık listesinde adınızın bulunduğu yere imza atın.

Son olarak, telefonunuzu sandık görevlilerine teslim ettiyseniz, geri almayı unutmayın.

Tebrikler! Artık oyunuzu kullandınız. Bundan sonra dilerseniz evinize dönebilir, dilerseniz sandık başında oy sayımını izleyebilirsiniz.