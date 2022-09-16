Van'da inşaatı süren tünelde göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedeni bulundu.
Van-Hakkari karayolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
Tünelde çalışma yürüten işçilerden ikisi göçüğün altında kaldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Enkazda kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, 2 işçinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.