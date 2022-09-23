Voleybol Dünya Şampiyonası başlıyor: Türkiye'nin rakipleri kimler, turnuvanın formatı nasıl?
2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün ev sahipleri Polonya ve Hollanda’nın oynayacağı maçlarla başlayacak. B Grubu’nda yer alan Türkiye ise ilk maçına Cumartesi günü Tayland’a karşı çıkacak.
15 Ekim’ kadar oynanacak turnuvaya Hollanda’nın Apeldoorn, Arnhem, Rotterdam ve Gelderland şehirleriyle; Polonya’nın Gdańsk, Łódź ve Gliwice şehirleri ev sahipliği yapacak.
Dört grupta altışar ülkenin yer aldığı turnuvada Türkiye, B Grubu’nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile yarışacak.
Türkiye’nin gruptaki maç programı şöyle:
- Türkiye – Tayland / 24 Eylül Cumartesi, TSİ 14.00 – Arnhem
- Türkiye – Güney Kore / 27 Eylül Salı, TSİ 15.00 – Gdańsk
- Türkiye – Dominik Cumhuriyet / 28 Eylül Çarşamba, TSİ 18.30 – Gdańsk
- Türkiye – Hırvatistan / 29 Eylül Perşembe, TSİ 18.30 – Gdańsk
- Polonya – Türkiye / 1 Ekim Cumartesi, TSİ 21.30 – Gdańsk
'Güzel şeyler başarmak istiyoruz'
Turnuva öncesinde DHA’ya konuşan Türkiye Kadın Voleybol Başantrenörü Giovanni Guidetti, takımın iyi durumda olduğunu söyleyerek, “Bizim oynayacağımız grup, en güçlü grup diyebilirim. Bir maç dışında önümüzde kolay maç olmadığını söyleyebilirim. Bunun sonucunda da her maçı kazanmak için oynayacağız ve maç maç gideceğiz” dedi.
Takım kaptanı Eda Erdem de, bir sonraki tura çıkmak istediklerini belirtti.
Erdem, “Güzel şeyler başarmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu biliyoruz ve bunun bilincinde gideceğiz. Oynadığımız son turnuva, özgüven anlamında katkı sağladı ve takım olarak da iyi bir performans sergiledik. İnanıyoruz ki halkımızın desteğiyle iyi bir turnuva geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Turnuvanın formatı nasıl?
Grup aşaması
24 takımın katıldığı turnuvanın grup aşamasında dört grupta altışar takım yer alacak.
Gruplar şu şekilde:
A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya
B Grubu: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan
C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan
D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çek Cumhuriyeti
23 Eylül’de başlayacak grup maçları, 2 Ekim’de sona erecek.
Gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci tura yükselecek. A ve D grupları ile B ve C grupları birbiri arasında eşleşecek.
İkinci Tur
İlk turu geçen 16 ülke, birbirleriyle 8’erli 2 grup halinde (E-F Grubu) ikinci turda karşılaşacak.
Bu maçlar 4-9 Ekim tarihleri arasında oynanacak.
E Grubu’ndaki takımlar karşılaşmalarını Hollanda’nın Rotterdam şehrinde, F Grubu’ndaki takımlar ise Polonya’nın Lodz şehrinde oynayacak. Takımlar, ilk etapta karşılaştıkları takımlarla bir daha karşılaşmayacak.
Gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Çeyrek Final
Gruplarını birinci sırada bitiren ülkeler, kendi gruplarını dördüncü sırada bitiren takımlarla; ikinci sırada bitiren takımlarsa kendi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlarla çeyrek finalde eşleşecek.
Bu turdaki E Grubu’ndaki maçlar Apeldoorn ve F Grubu’ndaki maçlar da Gliwice şehirlerinde oynanacak.
Galip takımlar yarı finale yükselecek.
Yarı Final ve Final
Yarı final 13 Ekim’de oynanacak ve finale çıkan ekipleri belirleyecek.
Turnuvanın kazananı ise 15 Ekim’de Hollanda’nın Arnheim kentinde oynanacak maçla belli olacak. Yine üçüncülük maçı da aynı gün oynanacak.
Türkiye'nin kadrosunda kimler var?
Türkiye Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan isimler şöyle:
- Cansu Özbay - Pasör
- Elif Şahin - Pasör
- Ebrar Karakurt - Pasör Çaprazı
- Meryem Boz - Pasör Çaprazı
- Hande Baladın - Smaçör
- Saliha Şahin - Smaçör
- Meliha İsmailoğlu - Smaçör
- İlkin Aydın - Smaçör
- Derya Cebecioğlu - Smaçör
- Eda Erdem Dündar - Orta Oyuncu
- Zehra Güneş - Orta Oyuncu
- Ayçin Akyol - Orta Oyuncu
- Simge Aköz - Libero
- Aylin Acar - Libero