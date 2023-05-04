Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: Polise göre 9 kişiyi öldüren 13 yaşındaki zanlı 'öldürülecekler listesi' hazırlamış

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Zanlı saldırıdan sonra gözaltına alındı

4 Mayıs 2023, 10:37 +03

Sırbistan polisi, başkent Belgrad'da eğitim gördüğü ilkokulda dün sekiz öğrenci ve bir güvenlik görevlisini öldüren 13 yaşındaki çocuğun, saldırıdan önce bir "ölüm listesi" hazırladığının ortaya çıktığını açıkladı.

Polis, yasalar gereği adı açıklanmayan çocuğun saldırıyı bir ay önceden planladığını, öncelikle kimleri vuracağını ve hangi sınıflara gireceğini tespit ettiğini belirtti.

Vladislav Ribnikar İlkokulu'ndaki saldırıda altı öğrenci ve bir öğretmen de yaralanmıştı.

Polis, çocuğun bu saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin hala bilinmediğini söylüyor.

Zanlının saldırıda babasına ait iki ruhsatlı tabancayı kullandığı ve babasıyla birlikte bir kezden daha fazla poligona gittiği belirtiliyor.

Çocuğun anne ve babası da gözaltında.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç dün televizyondan halka seslendi ve saldırıyı "Sırbistan'ın modern tarihindeki en zorlu gün" diye niteledi.

14 yaşından küçük olduğu için zanlının bu saldırıyla ilgili bir cezai sorumluluğu olmayacak. Çocuğun bir psikiyatri kliniğine gönderileceği belirtiliyor.

Vuçiç bu saldırıdan sonra cezai ehliyet yaşının 12'ye indirilebileceğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca silah ruhsatları ve poligonlara giriş izinleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılacağını kaydetti.

Saldırıda hayatını kaybeden çocukların çoğunun 13 ya da 14 yaşlarında olduğu açıklandı.

Saldırı nedeniyle ülkede bugünden itibaren üç günlük ulusal yas ilan edildi.

Kaynak, Reuters

Polis, saldırıda yedi kız çocuğuyla bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiğini, dört erkek öğrenciyle iki kız öğrencinin de yaralandığını açıkladı.

Bir erkek öğrencinin boynundan ve göğsünden vurulduğu, başından vurulan bir kız öğrencinin de durumunun kritik olduğu bildiriliyor.

Hastane yetkilileri, bacaklarından vurulan üç öğrenciyle karnından vurulan başka bir öğrencinin durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Danica Grujiçiç, "Çocuklar ameliyat edildi, yapılabilecek her şey yapıldı ama hayatta kalma savaşı veriyorlar" dedi.

Saldırıda yaralanan öğretmenin de ameliyata alındığı ve hayatını kaybetme riski bulunduğu belirtiliyor.

Saldırıdan saatler sonra, okul çevresinden hala ağlama sesleri duyuluyordu.

Milan Miloşeviç adlı bir baba, N1 Televizyonu'na saldırı sırasında kızının sınıftan kaçmayı başardığını söyledi.

Miloşeviç şöyle devam etti:

"Çocuk, önce öğretmeni vurmuş sonra rastgele ateş etmeye başlamış. Koruma görevlisinin cansız bedeni masanın altındaydı. İki kız çocuğunun gömlekleri kan içindeydi. Zanlı okula sonradan yazılmış. Sessiz, iyi bir çocuk olduğunu söylüyorlar."

Bir öğrenci de Sırbistan devlet televizyonu RTS'ye, "Çocukların okuldan çığlıklar atarak kaçıştığını gördüm. Sonra veliler geldi. Panik içindeydiler. Sonra üç el silah sesi duydum" dedi.

Cumhurbaşkanı Vuçiç, zanlının, ölen koruma görevlisiyle iyi 'arkadaş olduğunu' söylerken bir veli koruma görevlisi için "Çocukları seven, harika bir adamdı" diye konuştu.

Sırbistan'dan bu tür katliamlar nadir görülüyor.

Sırbistan'da silah edinme konusunda sıkı düzenlemeler var. Ancak Sırbistan Avrupa'da bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında.

Savaşların ardından Balkanlar'da yüz binlerce yasa dışı silah dolaşımda.

2019'da yayımlanan bir rapora göre ülkede her 100 kişiye 39,1 silah düşüyor.

Sırbistan, bu anlamda ABD ve Karadağ'dan sonra dünyada üçüncü.