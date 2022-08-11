Fransa'da Bordeaux yakınındaki 'canavar' orman yangınıyla mücadele

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Fransa'nın Gironde bölgesindeki dev orman yangını iki gündür devam ediyor

11 Ağustos 2022, 15:30 +03 Güncelleme 7 dakika önce

Fransa'da, 1000'den fazla itfaiyeci, ülkenin güney batısında 7 bin hektara yakın orman alanının kül olmasına yol açan dev yangını söndürmek için bütün güçleriyle çabalıyor.

Bordeaux kenti yakınlarında çıkan orman yangını bazı yerleşim alanlarına da sıçradı ve 10 bin kadar insanın evlerinden kaçmasına yol açtı.

İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Gregory Allione Fransa'daki RTL radyosuna "Bu bir dev, bir canavar" diye konuştu.

Şiddetli rüzgarlar ve hava sıcaklığının da çok yüksek olması söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya, Almanya, Yunanistan, Polonya ve Romanya'nın yangınla mücadele için yardıma geldiklerini açıkladı ve "Avrupa dayanışması görev başında" diye tweet attı.

Bu yaz bir çok Avrupa ülkesi Fransa gibi büyük orman yargınları, rekor düzeyde hava sıcaklıkları ve kuraklıkla karşı karşıya.

Portekiz ve İspanya'da 1000'den fazla ölümün sıcakla bağlantılı olduğu açıklandı.

İngiltere'de önümüzdeki bir kaç gün içerisinde hava sıcaklıklarının 37 dereceye kadar çıkacağı açıklanarak sarı alarm uyarısı verildi. Yetkililer sıcakların sağlık, ulaştırma hizmetleri ve çalışma koşullarını etkileyebileceğini söyledi.

Almanya'da Ren nehri üzerinden yapılan taşımacılığın su seviyesindeki düşüş nedeniyle sekteye uğramaya başladığı haber veriliyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Gironde bölgesindeki orman yangınına karşı çok sayıda itfaiye uçağı da devreye girdi

Fransa'da son durum

Fransa'da Bordeaux'un 30 kilometre kadar güney doğusundaki Landiras ilçesi yakınlarında iki gündür devam eden dev orman yangınını kontrol altına alma çabası sürüyor.

Ülkenin başka yerlerinden bölgeye takviye itfaiye birlikleri gönderildi, Avrupa'nın farklı yerlerinden destek geleceği açıklandı.

İtfaiyenin çabaları, yangın bölgesine su ve yangın söndürücü atan uçaklarla destekleniyor.

Fakat bütün çabalara karşın bir yetkilinin açıklamasına göre alevler Perşembe günü de kontrol altına alınabilmiş değil.

İtfaiyeci Jerome Jean BFMTV haber sitesine yaptığı açıklamada "İlk defa böyle bir şey görüyoruz" dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bazı bölgeler savaş alanı gibi görünüyor

Tahliye edilmeden önce bölge sakinlerinden bazıları evlerinin çatılarına çıkarak yardım beklemek zorunda kaldı.

BFMTV sitesine göre 2 bin kişinin terkettiği Belin-Beliet artık bir hayalet kasaba görünümünde. Yakındaki yangının sıçrama tehlikesi altındaki Hostens'de yaşayanların çoğu evlerini tahliye etti.

Komşularının çoğunun aksine evde kalmayı seçen Allisson Fayol Reuters ajansına "Hala çok duman var ama şu anda bu yöne doğru gelmiyor" dedi.

Bölgede hava sıcaklığının bugün 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İklim değişikliği nedeniyle sanayi devriminden bu yana dünyanın ortalama hava sıcaklığı yaklaşık 1,2 santigrat derece yükseldi ve bu yükseliş hükümetler karbon salımlarını düşürücü etkili önlemler almadığı takdirde devam edecek.

Almanya'da nehir taşımacılığı aksıyor

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ren nehrinde su seviyesinin iyice düşmesi yüzünden, tam yüklü kargo gemileri mahsur kalmaya başladı

Kuraklığın etkisi altındaki Almanya'da taşımacılık açısından kritik öneme sahip Ren nehrinin su seviyesi yeniden düştü ve Çarşamba günü gelen haberlere göre gemiler ilerleyebilmek için yük indirmek zorunda kalıyor.

Su seviyelerinin düşüşü Avrupa'nın bir çok nehrinde Temmuz ayından bu yana taşımacılığı sekteye uğratıyor.

Ren nehri üzerinde, su seviyesi bakımından ölçü alınan Koblenz'in güneyindeki Kaub'da su seviyesi Çarşamba günü dört santim daha düşerek 48 santim oldu. Oysa tam yüklü gemilerin geçebilmesi için bu noktada suyun en az 1,5 metre derinlikte olması gerekiyor.