Türkiye'de hapis yatıp sınır dışı edilen ve IŞİD'in infaz hücresi 'Beatles'ın üyesi olmakla suçlanan Aine Davis İngiltere'de gözaltına alındı

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İngiltere İçişleri Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her zaman İngiltere'nin güvenliğini sağlayacağız ve hiçbir şeyin bunu tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz. Bir İngiliz vatandaşının Türkiye'den sınır dışı edildiğini doğrulayabiliriz ancak polis soruşturmaları devam ederken bu konuda daha fazla yorum yapmak uygun olmaz" dedi.