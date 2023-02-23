NATO lideri Stoltenberg: İsveç ile Türkiye müzakerelerinde ilerleme kaydedildi

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’in NATO üyeliği için Türkiye’yle yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Stoltenberg hedefinin, İsveç’in Finlandiya’yla birlikte Temmuz’daki NATO zirvesinden önce ittifaka katılması olduğunu belirtti.

Reuters’a açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la konuştuğunu ve Mart ortası Brüksel’deki NATO merkezinde üç ülkenin temsilcilerinin görüşeceğini açıkladı.

Müzakereler, İsveç’teki Kuran yakma eylemleri sonrası Türkiye tarafından dondurulmuştu.

Reuters, Stoltenberg’in önceki açıklamalarına kıyasla bu sefer daha umutlu bir havada olduğunu da ekledi.

Stoltenberg 6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremleri sonrası Türkiye’yi ziyaret etmiş ve bu ziyarette İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği için diplomasi yürüteceğini de açıklamıştı.

İki ülke, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası NATO’ya üyelik başvurusu yapmış fakat Türkiye, güvenlik riski olarak gördüğü YPG ve Gülen yapılanmasına destek verdikleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya’nın katılımını onaylamamıştı.

Helsinki ve Stockholm hükümetleri imzaladığı üçlü muhtıra sonrasında NATO üyelik müzakerelerinin başlamasına yeşil ışık yakan Ankara, daha sonra bu iki ülkenin sözlerini yerine getirmediği nedeniyle TBMM’de yapması gereken oylaması erteledi.

Türkiye dışında İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine onay vermeyen tek NATO üyesi Macaristan.

Macaristan’ın da Rusya ile diğer NATO üyelerine kıyasla daha iyi ilişkileri bulunuyor.

Fakat Macar basınında çıkan haberlerde, parlamentonun Mart ayında İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine onay verebileceği aktarılıyor.

Stoltenberg, üyelik süreci kapsamında iki ülkeye hem ABD hem de bazı diğer NATO müttefikleri tarafından çeşitli güvenceler verilmeye başlandığını ve bu yüzden bu iki ülkenin Rusya’dan herhangi bir tehdide maruz kalmasının mümkün olmadığını da söyledi.

Rusya lideri Vladimir Putin daha önce, bu iki ülkenin üyeliğinin kendileri için bir tehdit oluşturmayacağını fakat NATO’nun bu ülkelere askeri yığınak yapması durumunda yanıt vereceklerini açıklamıştı.

İsveç’in Rusya ile herhangi bir kara sınırı bulunmuyor.

Rusya anakarasıyla NATO ülkeleri arasındaki kara sınırı yalnızca Estonya, Letonya ve Norveç sınırlarında yer alıyor.

Fakat Finlandiya’nın Rusya ile 1.340 kilometrelik uzun bir sınırı var.