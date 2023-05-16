Seçim tutanakları ve YSK verileri: Muhalefet neden bazı bölgelerde sonuçlara itiraz etti?

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14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına yönelik şüphelerini dile getiren seçmenler birkaç saat boyunca Twitter’da #oylaryenidensayılsın ve #YskİtirazSüresiniUzat başlıklarını gündemde tuttu. Seçim tutanakları ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri arasında tutarsızlık olduğu iddialarıyla ilgili partiler ne diyor, muhalefet neden bazı bölgelerde sonuçlara itiraz etti?

Twitter’da #oylaryenidensayılsın, #oyunasahipçıktürkiye ve #YskİtirazSüresiniUzat gibi tutanak usulsüzlüğü iddialarının paylaşıldığı başlıklarda son birkaç saat içerisinde 1 milyona yakın paylaşım yapıldı.

Türkiye genelinde seçim tutanakları ve YSK verilerinin uyuşmadığını iddia eden yüzbinlerce sosyal medya paylaşımın ardından siyasi partiler arka arkaya açıklama yapmaya başladı. YSK, iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim tutanakları ve YSK verilerinin uyuşmadığı sandıklara ilişkin açıklama yaptı:

“Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, sadece Ankara’da 453 tutanağa itiraz edildiğini sosyal medya hesabından açıkladı:

“Islak imzalı sandık tutanaklarının tamamı İlçe Başkanlıklarımız tarafından toplanmış olup YSK verileri ile karşılaştırılmış ve hata tespit edilen verilerin düzeltilmesi için il hukuk ekibi öncülüğünde İlçe Seçim Kurullarına gerekli itirazlar yapılmıştır. Sosyal medyada dolaşımda olan tutanakların tamamına da bu kapsamda itiraz edilmiştir. İtiraz edilen tutanak sayısı toplam 453 tür.”

BBC Türkçe’ye yazılı açıklamada bulunan CHP YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu ise “Binlerce mahallinde itiraz yapıldı” dedi:

“Binlerce itiraz var. Hepsi mahallindeki itirazlar. Hepsini takip ediyoruz ama sosyal medya üzerinden değil. Seçmenlerin bu itirazları görmeleri mümkün değil. Sistem kapalı işliyor, sosyal medya üzerinden değil.”

BBC Türkçe’ye konuşan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün ise birkaç bin oy ile seçilemeyen vekil adayları için itirazda bulunduklarını söyledi:

“İstanbul 1. Bölge 2. Sıra adayımız Anıl Denizci, İzmir 2. Bölge 1. Sıra adayımız İrfan Değirmenci ve Antalya 1. Sıra adayımız Yunus Başaran birkaç bin oyla seçilememiş görünüyor. Hepsi için itirazlarda bulunuyoruz.”

HDP: 1000’in üzerinde tutanağa itiraz edip düzelttirdik

HDP YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, ülke çapında 1000'in üzerinde sandık sonuç tutanağına bilgilerinin yanlış girildiğini ve itirazların üzerine tamamının düzeltildiğini açıkladı.

"Yanlış girilmiş sandık sonuç tutanaklarına dair çokça veri paylaşılıyor” diyen Tiryaki, şu ana kadar neredeyse tüm itirazlarına sonuç aldıklarını söyledi:

"Henüz herhangi bir kentte milletvekili dağıtımını etkileyecek bir sonuca ulaşmış değiliz. Biz bunları hatalı giriş olarak değerlendireceğiz, arkasında organize bir kötülük olup olmadığına dair elimizde henüz bir kanıt yok.

"193 bin sandıktaki verilerin tamamını inceleyeceğiz, her bir hatayı düzelteceğiz. Seçmenlerimizin partilerine verdikleri oyun partilerine ulaşması için bütün arkadaşlarımızla takipçisi olacağız, oylara sahip çıkacağız."

Bütün sandık sonuç tutanakları ve sayım döküm cetvelleri arasındaki uyuşmazlıkları, tutarsızlıkları karşılaştırdıklarını ve tespit edilen hatalı girişlere dair itirazları anında ilçe seçim kurullarına yaptıklarını ifade eden Tiryaki bu itirazların kabul edilmesi ve hataların düzeltilmesiyle ilgili bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş adına yönetilen Twitter hesabında ise seçimin sonucunu değiştirmeye yetecek kadar oyun çalınmış olabileceği belirtildi.

Paylaşımda, "20 bin sandığın her birinden 150 oy çalınsa 3 milyon oy eder ve bu sayı, seçimin sonucunu değiştirmeye yeter" ifadeleri kullanıldı.

TİP: “Binlerce sandıkta seçmen iradesi gasp edildi, kullanılmayan oyları kendilerine yazdılar”

Seçim usulsüzlüklerine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırladıklarını söyleyen Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Anayasa referandumundaki "usulsüzlüklerin benzerlerinin görüldüğünü" savundu.

Ergün, Cumhur İttifakı’nın pek çok sandık ve okulda tam kontrol sağladığını ve binlerce sandıkta kullanılmayan oyları kendilerine yazdıklarını öne sürdü.

İstatistiksel olarak kayıtlı seçmenin %95 üzerinde oy kullanmaya gitmesinin neredeyse imkânsız olduğunu kaydeden Ergün, YSK verilerine göre ise %95 ve üzeri oy kullanılan sandık sayısının 19 bin 562 olduğunu belirtiyor:

“Yüzde 95 ve üzeri oy kullanılan sandık sayısı: 19.562 Yüzde 98 ve üzeri katılım olan sandık sayısı: 6.991 Buralarda geçerli oy sayısı: 825.130 Buralarda Cumhur İttifakı oy oranı: %59”

“Bazı sandıklarda tüm seçmenler oy kullanıyor, üstüne bütün görevliler, üstüne belki oradaki polisler vb. Böyle olan: Yüzde 100 ve üzeri oy kullanılan sandık sayısı: 4841. Yüzde 100 ve üzeri oy kullanılan sandıklardaki oy sayısı: 422 bin.”

Aynı referandumdaki gibi bu seçimde de Urfa ve Muş’un öne çıktığını söyleyen Ergün, “Bu operasyonda MHP kayırılmış olabilir mi?” diye soruyor:

“MHP’nin yüzde 50 ve fazla oy aldığı sandıklara bakıyoruz. Aaa… Osmaniye’de sadece 27 sandıkta MHP yüzde 50 ve fazla oy alırken Urfa’da 141 sandık! Muş’ta 57 sandık.”

Ergün, benzer yöntemlerle seçim bölgesindeki oyları da incelediklerini ve sonuçları paylaşacaklarını belirtti.

Sosyal medyada pek çok kişi muhalefeti eleştirdi

Islak imzalı tutanaklardaki verilerle YSK verilerinin uyuşmadığı iddiaları pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılanırken, CHP başta olmak üzere tüm muhalefet partileri seçim güvenliğini sağlayamamakla eleştirildi.

Yazar Levent Gültekin, “Aylardır, insanlar sandık tedbiri alınsın diye feryat ettiler, buna rağmen sandıkta hile yapıldıysa yapılırken sen neredeydin ya da niye 3 gün sonra fark ettin?” diye sordu.

HÜDA PAR: Seçim sonuçlarına ilişkin haberler manipülasyon amaçlıdır

AKP listelerinden seçime giren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç Mersin'den, Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçildi.

Sosyal medya bazı kullanıcıların paylaşımlarında, Mersin ve Batman tutanaklarına yapılan itirazlar sonucu HÜDA PAR’ın bu iki kentteki milletvekillerinin düştüğü öne sürüldü.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin ise Mersin ve Batman’daki seçim sonuçlarına ilişkin haberlerin manipülasyon amaçlı olduğunu savundu:

“Mersin ve Batman’daki seçim sonuçlarına ilişkin haberler, tamamen gerçek dışı olup manipülasyon amaçlıdır. Batman’da itirazlar önemli oranda değerlendirilmiş olup süreç kapanmıştır. Mersin de ise 11.413 gibi açık ara ile kazanılmıştır. Herkes işine baksın…”

Aynı şekilde sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda Şanlıurfa'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonucu bir vekilin AKP'den YSP'ye geçtiği iddiası da AKP tarafından reddedildi.

AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, “Sosyal medyada partimizin Şanlıurfa’daki milletvekili sayısının düştüğüne dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan itirazlar reddedilmiş olup, AK Partimizin milletvekili sayısı 8 olarak kesinleşmiştir” paylaşımında bulundu.

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TİP’in İzmir itirazları reddediliyor

BBC Türkçe’nin Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) aldığı bilgiye göre TİP İzmir’de 500 sandığa ve bu sandıklara dayanarak İzmir genel sonucuna itiraz etti.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, “Bizden silinen oylar var. YSP’den silinip Cumhur İttifakı’na yazılan oylar var. İki koldan itirazlarımız sürüyor” dedi.

Seçim İşleri Bürosu ve Parti Meclisi Üyesi Av. Özgür Urfa ise sosyal medya hesabından İzmir’deki itirazların reddedildiğini açıkladı:

“TİP’in İzmir ilçe seçim kurullarına yaptığı itirazlar incelenmeksizin reddediliyor. Dilekçelerin ekinde imzalı tutanaklar olmasına rağmen itirazlarımız 'delilsiz/gerekçesiz' olduğu iddiasıyla reddedilmiş. Bu kararlara karşı il seçim kuruluna itiraz edeceğiz.”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Türkiye’nin dört bir yanında hukukçularımız tarafından YSK’ya sandıklardaki usulsüzlüklere ilişkin ıslak imzalı tutanaklarla itirazlarda bulunulmaktadır. Sandıkta kazandığımızı sistemde yedirmeyeceğiz, mutlaka Türkiye kazanacak” dedi.

Kaftancıoğlu: “Bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan itirazların sonuçlanmasını beklediklerini söyledi:

Kaftancıoğlu, “İtiraz sonuçları gelir gelmez raporu sizlerle paylaşacağız… İçiniz rahat olsun bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde ve sandığa giren her oyu girdiği gibi çıkarıyoruz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli” dedi.

İYİ Parti Sandık Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burcu Akçaru ise tespit edilen usulsüzlüklere/hatalara ilişkin bugün saat 15.00 itibariyle İlçe Seçim Kurullarında itiraz ettiklerini duyurdu.